Φωτιά στην Ηλεία: Σύλληψη για απόπειρα εμπρησμού

Χειροπέδες σε έναν άνδρα πέρασαν οι Αρχές. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει.

Ένας άνδρας συνελήφθη στην Ηλεία, κατηγορούμενος για απόπειρα εμπρησμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ανακριτικοί υπάλληλοι της υπηρεσίας στον Πύργο συνέλαβαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έναν άνδρα, ως υπαίτιο απόπειρας εμπρησμού από πρόθεση, σε ποώδη βλάστηση, στην επαρχιακή οδό Ξηροκάμπου - Πεύκες.

Μετά την σύλληψη του άνδρα οι ανακριτικοί υπάλληλοι ενημέρωσαν την εισαγγελία του Πύργου.

Οι τρεις φωτιές που εκδηλώθηκαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Παλαιοβαρβάσαινα και Σαλμώνη του Δήμου Πύργου, καθώς και στην περιοχή Φαναράς, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, παρουσιάζουν πολύ καλή εικόνα παρουσιάζουν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική,

Σύμφωνα πάντα με την Πυροσβεστική, και στις τρεις περιοχές επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, προκειμένου να ελέγξουν πλήρως τις φωτιές και να αντιμετωπίσουν άμεσα, αν χρειαστεί, πιθανές αναζωπυρώσεις, ενώ δεν έχει απαιτηθεί η συνδρομή εναέριων μέσων.

