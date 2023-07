Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η νίκη του Μαρόκο και η ιστορική στιγμή για τα γήπεδα του κόσμου

Μεγάλη νίκη για το Μαρόκο αλλά και για την ελευθερία της έκφρασης καταγράφηκε στο Μουντιάλ Γυναικών.

Η Μαροκινή, Νουχάιλα Μπενζινά έγινε η πρώτη παίκτρια που έπαιξε σε αγώνα Παγκόσμιου Κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, φορώντας το παραδοσιακό χιτζάμπ στο κεφάλι της. Η νεαρή ποδοσφαιρίστρια «έγραψε Ιστορία», στην αναμέτρηση με την Νότια Κορέα, που διεξήχθη στην Αδελαϊδα για το Μουντιάλ 2023, που φιλοξενείτα στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία.

Η FIFA ήρε την απαγόρευση της μαντίλας πριν από σχεδόν μια δεκαετία, μια διάταξη που είχε αρχικά τεθεί για την ασφάλεια των παικτριών.

Η Μαροκινή αμυντικός, δεν είχε παίξει τον πρώτο αγώνα του τουρνουά με την Γερμανία, αλλά σήμερα (30/7) βρέθηκε στην αρχική 11άδα του Μαρόκου, που νίκησε (σ.σ. για πρώτη φορά σε Μουντιάλ) με 1-0 χάρη στην κεφαλιά της Ιμπτισάμ Τζραϊντί στο έκτο λεπτό του αγώνα.

«Εχει γίνει πολλή δουλειά εδώ και αρκετά χρόνια και υπήρξε ένα θετικό αποτέλεσμα», είπε πριν την έναρξη της αναμέτρησης η Μπενζινά, μιλώντας στο Al-Jazeera.

Η απαγόρευση της χρήσης πέπλου στο ποδόσφαιρο εξακολουθεί να ισχύει σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας. Σε πρόσφατη απόφαση, το Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας επιβεβαίωσε την απαγόρευση στην Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μετά από προσφυγή της συλλογικότητας των «Hijabeuses», που ζητούσε μια κανονιστική αλλαγή.

