Αγκίστρι: Νεκρή 20χρονη που οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο - Προσέκρουσε σε βράχο

Πώς ακριβώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Τραγωδία στο Αγκίστρι. Νεκρή είναι μια 20χρονη που οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο και προσέκρουσε σε βράχο με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και το κορίτσι να τραυματιστεί σοβαρά. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου επί της επαρχιακής οδού Λιμεναρίων – Απονήσου.

Η 20χρονη διακομίσθηκε αρχικά μεταφέρθηκε στο ιατρείο του νησιού και στις 17:25 την παρέλαβε σκάφος του λιμενικού για να την μεταφέρει στον Πειραιά και από εκεί στο Αττικό όπου στις 19:20 κατέληξε.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών η 20χρονη δεν τα κατάφερε και πέθανε. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το ηλεκτρικό ποδήλατο στο Αγκίστρι, ενώ ενημερώθηκε δικαστικός πραγματογνώμων για το δυστύχημα.

