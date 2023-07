Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας - Ομοφοβική επίθεση: Χειροπέδες σε 4 ανήλικους

Τι αποφάσισαν ανακριτής κι εισαγγελέας, ποια η διαδικασία που θα ακολουθηθεί βάσει του αντιρατσιστικού νόμου

Τέσσερις ανήλικοι, εκ των οποίων ο ένας 15 ετών, συνελήφθησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, 30-7-2023, στον 'Αγιο Παντελεήμονα, για ομοφοβική επίθεση σε βάρος 26χρονου.

Σε βάρος των τεσσάρων κατηγορουμένων και συγκεκριμένα ενός 15χρονου ελληνικής υπηκοότητας και τριών 17χρονων, ενός πολωνικής και δύο αλβανικής ιθαγένειας, σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφάλειας Κυψέλης για σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου για την καταπολέμηση του ρατσισμού.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη και στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Το περιστατικό συνέβη στην συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Πατησίων, όπου οι τέσσερις νεαροί επιτέθηκαν σε 26χρονο με κίνητρο τον σεξουαλικό προσανατολισμό του, τον εξύβρισαν και τον χτύπησαν προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ο παθών ειδοποίησε την 'Αμεση Δράση και οι τέσσερις νεαροί εντοπίστηκαν λίγο αργότερα και συνελήφθησαν στη συμβολή των οδών Πατησίων και Φερών.

Στο Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης που οδηγήθηκαν αναγνωρίστηκαν από το θύμα και παραπέμφθηκαν στην Δικαιοσύνη.

