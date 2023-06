Κοινωνία

Καβάλα: Ποινή φυλάκισης σε γονείς - Έδειραν τον ανήλικο γιό τους, επειδή είναι ομοφυλόφιλος!

Η καταγγελία που έγινε από το ίδιο το παιδί, το οποίο χτυπούσαν και οι δύο γονείς, όταν τους είπε ότι είναι ομοφυλόφιλος. Τι είπε για τους γονείς του στο δικαστήριο. Τι ισχυρίστηκαν απολογούμενοι οι γονείς.

Σε ποινή φυλάκισης 7 μηνών με αναστολή καταδικάστηκαν από δικαστήριο της Καβάλας οι γονείς ανήλικου παιδιού.

Η ποινική διαδικασία προκλήθηκε σε βάρος τους μετά από καταγγελία του παιδιού τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνταν για απλή σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου και απειλή σε βάρος αδύναμου προσώπου. Όλα αυτά φέρονται να έγιναν στην οικία της οικογένειας τον Φεβρουάριο του 2023, όπως αναφέρει το proininews.gr.

Ο λόγος της επεισοδιακής σχέσης, όπως αναφέρθηκε στη διάρκεια της δίκης, είναι ότι το ανήλικο παιδί της οικογένειας έχει δηλώσει στους γονείς του ότι έχει ομοφυλοφιλικές προτιμήσεις. Έτσι, σημειώθηκαν εντάσεις στην οικογένεια με αποτέλεσμα το παιδί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και στην Αστυνομία, ζητώντας προστασία. Από τις πρώτες καταγγελίες του και μετά αποφασίστηκε άπαντες να επισκέπτονται μια φορά την εβδομάδα ψυχολόγο, κάτι που συνεχίζεται.

Επειδή όμως, φαίνεται ότι και οι εντάσεις συνεχίζονταν, υπήρξε και η ποινική διαδικασία, μετά από καταγγελία στην Αστυνομία.

Το δικαστήριο κάλεσε εκτάκτως σε κατάθεση το ανήλικο παιδί, το οποίο παρακολουθούσε τη δίκη. Η κατάθεση του παιδιού έγινε μετά την απολογία των γονέων του. Το παιδί μεταξύ άλλων, κατέθεσε: «Ο πατέρας μου με δέχεται και με ανέχεται. Η μητέρα μου δυσκολεύεται. Δεν θέλω να τιμωρηθούν». Ωστόσο επιβεβαίωσε στην κατάθεση του τα περιστατικά της δικογραφίας.

Στην απολογία της η μητέρα ζήτησε συγγνώμη από το παιδί της. Και πρόσθεσε: «Προσπαθούμε…».

Η εισαγγελική πρόταση ζήτησε μετατροπή της κατηγορίας από πρόκληση σωματικής βλάβης σε απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης. Τελικά για αυτήν την κατηγορία και οι δύο κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Ζητήθηκε η ενοχή τους για την απειλή, πρόταση που δέχθηκε το δικαστήριο επιβάλλοντας την ποινή φυλάκισης 7 μηνών με αναστολή και στον πατέρα και στην μητέρα. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου συμβούλευσε τους γονείς να αποκαταστήσουν πλήρως τις σχέσεις τους με το παιδί τους και να λύνουν τα προβλήματα με διάλογο.

