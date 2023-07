Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Ιαπωνία συνέτριψε την Ισπανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο άλλο ματς του Ομίλου, η Ζάμπια επικράτησε με 3-1 της Κόστα Ρίκα.

-

Επίδειξη δύναμης έκανε η Ιαπωνία στο ντέρμπι κορυφής του 3ου ομίλου του Μουντιάλ 2023 γυναικών, που φιλοξενείται σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Η ασιατική ομάδα συνέτριψε 4-0 τη «ρόχα» στο Ουέλινγκτον, τερμάτισε πρώτη και θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» την Ελβετία, ενώ η Ισπανία έμεινε στη δεύτερη θέση και διασταυρώνεται στα νοκ-άουτ με τη Νορβηγία.

Η ιβηρική ομάδα, με την δις νικήτρια της «Χρυσής Μπάλας», Αλέξια Πουτέγιας, στη βασική ενδεκάδα, είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά η Ιαπωνία «χτύπησε» με εξαιρετική αποτελεσματικότητα στις αντεπιθέσεις. Δύο γκολ της Μιγιαζάουα (12΄, 40΄) κι ένα της Ουέκι (29΄) «καθάρισαν» επί της ουσίας το ματς από το ημίχρονο, με την Τανάκα να διαμορφώνει στο 82΄ το τελικό σκορ.

Στο άλλο ματς του ομίλου, που έγινε στο Χάμιλτον της Νέας Ζηλανδίας, η Ζάμπια ολοκλήρωσε την παρθενική εμφάνισή της σε Μουντιάλ γυναικών νικώντας 3-1 την Κόστα Ρίκα (3΄ Εμβεεμπα, 31΄πεν. Μπάντα, 90+3΄ Κουντανάντζι - 48΄ Ερέρα). Και οι δύο ομάδες αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιόσια: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου ΑμεΑ από 5 άτομα

Η Cardi B πέταξε το μικρόφωνό της σε γυναίκα που της έριξε αναψυκτικό (βίντεο)

Βραβεια Emmy: Αναβολή λόγω απεργίας!