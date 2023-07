Αθλητικά

Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ: οι τέσσερις που κόπηκαν στην προετοιμασία

Ποιοι είναι οι τέσσερις παίκτες που δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή της εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών ολοκλήρωσε την πρώτη εβδομάδα των προπονήσεων ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου (25 Αυγούστου-10 Σεπτεμβρίου) και σήμερα (31/7) έγιναν γνωστοί οι πρώτοι παίκτες που «κόβονται» από τη συνέχεια της προετοιμασίας της.

Αυτοί είναι οι Δημήτρης Φλιώνης, Λευτέρης Μαντζούκας, Νίκος Χουγκάζ και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν πλέον ως... θεατές την προσπάθεια της «γαλανόλευκης» στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε σε Φιλιππίνες, Ιαπωνία και Ινδονησία. Ο τεχνικός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, Δημήτρης Ιτούδης, ευχαρίστησε για τη συνεισφορά τους στην εθνική τους τέσσερις παίκτες, οι οποίοι χειροκροτήθηκαν από τους συμπαίκτες τους.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η προετοιμασία της εθνικής συνεχίζεται με 18 παίκτες και τη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην έχει ξεκαθαρίσει μέχρι αυτή τη στιγμή. Οι 18 παίκτες είναι οι εξής:

PG: Τόμας Γουόκαπ, Δημήτρης Μωραΐτης, Μιχάλης Λούντζης.

SG: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος.

SF: Κώστας Παπανικολάου, Ιωάννης Παπαπέτρου, Νίκος Ρογκαβόπουλος.

PF: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Δημήτρης Αγραβάνης.

C: Γιώργος Παπαγιάννης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Γιώργος Τσαλμπούρης, Μάνος Χατζηδάκης.

* Άπαντες στο «στρατόπεδο» της εθνικής ευχήθηκαν τραγουδιστά στον Κώστα Παπανικολάου για τα γενέθλιά του και ο διεθνής φόργουορντ έσβησε το κεράκι στην τούρτα που του είχαν ετοιμάσει.

