Καρκίνος: Eπαναστατική χημειοθεραπεία σκοτώνει τους συμπαγείς καρκινικούς όγκους

Αναπτύχθηκε σε προκλινική έρευνα μια στοχευμένη χημειοθεραπεία που φαίνεται να εξοντώνει όλους τους συμπαγείς όγκους

Επιστήμονες του «City of Hope», ενός από τους μεγαλύτερους οργανισμούς έρευνας και θεραπείας του καρκίνου στις ΗΠΑ, ανέπτυξαν στοχευμένη χημειοθεραπεία ικανή να σκοτώσει όλους τους συμπαγείς καρκινικούς όγκους.

Οι ερευνητές στη δημοσίευσή τους στο περιοδικό «Cell Chemical Biology» εξηγούν πώς πήραν μια πρωτεΐνη, το πυρηνικό αντιγόνο πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων (PCNA) , που κάποτε θεωρούνταν πολύ δύσκολη για στοχευμένη θεραπεία, και ανέπτυξαν σε προκλινική έρευνα μια στοχευμένη χημειοθεραπεία που φαίνεται να εξοντώνει όλους τους συμπαγείς όγκους.

Το ερευνητικό μικρό μόριο που αναπτύχθηκε προκάλεσε το θάνατο των καρκινικών κυττάρων, αλλά δεν διέκοψε τον αναπαραγωγικό κύκλο των υγιών βλαστικών κυττάρων.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν να διερευνούν τους θεμελιώδεις μηχανισμούς οι οποίοι κάνουν αυτή τη θεραπεία που σταματά τον καρκίνο να λειτουργεί σε ζώα και σημειώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κλινική δοκιμή φάσης 1 που δοκιμάζει τη θεραπεία σε ανθρώπους.

