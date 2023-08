Οικονομία

Αισχροκέρδεια: Νέα πρόστιμα σε πρατήρια καυσίμων

Σε βενζινάδικα εντός και εκτός Αττικής επιβλήθηκαν οι κυρώσεις για αθέμιτη κερδοφορία.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000 ευρώ επιβάλλονται σε 2 πρατήρια υγρών καυσίμων σε Αθήνα και Καλαμάτα, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, καθώς σε ελέγχους της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τις κείμενες διατάξεις περί αθέμιτης κερδοφορίας (Νόμος 4818/2021).

Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Ιουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, «πρόστιμα συνολικού ύψους 25.000 ευρώ επιβάλλονται σε 5 πρατήρια υγρών καυσίμων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κεφαλλονιά, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, καθώς σε ελέγχους της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τις κείμενες διατάξεις περί αθέμιτης κερδοφορίας (Νόμος 4818/2021)».

