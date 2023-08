Κοινωνία

Άλιμος: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από την θάλασσα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας στην θαλάσσια περιοχή του Αλίμου.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στη Λιμενική Αρχή Φλοίσβου, για την ύπαρξη σορού γυναίκας αγνώστων λοιπών στοιχείων στη θαλάσσια περιοχή Αλίμου.

Η γυναίκα είχε καστανά μαλλιά, ήταν ηλικίας περίπου 60-70 ετών, ύψους περίπου 1,60μ.-1,70μ. και ήταν ενδεδυμένη με πολύχρωμο μαγιό δύο τεμαχίων (μπικίνι).

Η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού που διενεργεί την προανάκριση, πρόκειται να παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

