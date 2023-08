Παράξενα

Εύβοια: φίδι κολυμπάει στην θάλασσα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία, όπου βρίσκονται και πολλά παιδιά. Δεν έχει καταστεί εφικτή η απομάκρυνσή του φιδιού από την περιοχή.

-

Αναστάτωση στους παραθεριστές της Εύβοιας προκαλεί ένα φίδι, το οποίο συνηθίζει να... κολυμπά στην παραλία του Αλμυροποτάμου.

Πρόκειται για δεντρογαλιά, φίδι το οποίο ως γνωστόν θεωρείται ακίνδυνο.



Δείτε το φίδι να κολυμπά στη θάλασσα:

Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει το evima δεν έχει καταστεί εφικτή η απομάκρυνσή του.

Σε κάθε περίπτωση η παρουσία του στο σημείο προκαλεί άγχος και ανασφάλεια στους πολίτες που κάνουν τα μπάνια τους, αφού την παραλία επισκέπτονται και πολλά παιδιά.

Η δεντρογαλιά (λέγεται και ζαμενής επιστημονική ονομασία “τυρία η δάλειος”, Hierophis gemonensis) είναι ανιοβόλο φίδι της οικογένειας κολουβρίδες της τάξης Λεπιδωτά.

Φθάνει σε μήκος τα 120 εκ και έχει μικρό κεφάλι, χρώμα λαδί με μαύρα στίγματα στη ράχη του και άσπρο στην κοιλιά. Η ουρά του είναι πολύ λεπτή και φτάνει τα 30 εκ. Κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.



Ζει σε δάση και ξηρές περιοχές της νότιας Ευρώπης, της Μικράς Ασίας, της Δαλματίας και της Νοτιοδυτικής Ασίας.



Ειδικότερα στην Ευρώπη, απαντάται στην Αλβανία, στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, στην Ιταλία, στο Μαυροβούνιο, στη Σλοβενία, στην Ελλάδα (σε νησιά όπως στην Κρήτη, την Εύβοια, στα Κύθηρα και στα Επτάνησα) και στην Κροατία.



Η τροφή του περιλαμβάνει μικρά ερπετά και τρωκτικά αλλά και πτηνά. Ο ζαμενής δεν θεωρείται επικίνδυνο φίδι από την άποψη ότι δεν έχει δηλητήριο, ωστόσο μπορεί να επιτεθεί στον άνθρωπο εάν απειληθεί άμεσα, η αρπαχτεί.



Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η Εύβοια αναστατώνεται από την παρουσία φιδιού αφού μόλις στις αρχές του μήνα, αντιδήμαρχος συνειδητοποίησε πως κολυμπά δίπλα σε ένα τέτοιο ερπετό.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο - Έκρηξη σε σπίτι: Μάνα και κόρη υπέστησαν εγκαύματα (εικόνες)

Πήλιο - Θάνατος γυναίκας από σφαίρα: Η “απολογία” του συζύγου για το τηλεφώνημα στην Αστυνομία

Διεθνής Ολυμπιάδα Οικονομικών: Μετάλλια για Έλληνες μαθητές (εικόνες)