Μαγνησία: Οδηγός έσβησε χαρτοπετσέτες που καίγονταν δίπλα από πεύκα

Πως πήγε να ανάψει… το φυτίλι. Για απόπειρα εμπρησμού μιλούν οι αρχές. Σε επιφυλακή ομάδες νέων από Μακρινίτσα, Πορταριά, Σταγιάτες και Κατηχώρι που κάνουν περιπολείες.

Σε αυξημένο συναγερμό έθεσε ξανά από χθες το βράδυ, ομάδες νέων από Μακρινίτσα, Πορταριά, Σταγιάτες και Κατηχώρι, περιστατικό που καταγράφτηκε νωρίτερα το μεσημέρι στην περιοχή του Ανω Βόλου και για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι συνιστά απόπειρα εμπρησμού. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ανθρώπινο χέρι πέταξε αναμμένες με φωτιά χαρτοπετσέτες σε δασάκι με πεύκα, πάνω στον δρόμο από Ανω Βόλο προς Κατηχώρι, στο ύψος του Προφήτη Ηλία. Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι τις αναμμένες χαρτοπετσέτες που κατέληξαν κοντά σε πεύκα πέταξε συνοδηγός ΙΧ αυτοκινήτου.

Την κίνηση είδε οδηγός λεωφορείου, ο οποίος δεν δίστασε ούτε στιγμή. Σταμάτησε το λεωφορείο, κατέβηκε και αμέσως έσβησε τη μικρή φωτιά πριν αυτή προκαλέσει πρόβλημα. Ενημερώθηκε η αστυνομία πριν το λεωφορείο συνεχίσει το δρομολόγιό του. Για το συμβάν που προκάλεσε και μικρή καθυστέρηση στην εκτέλεση του δρομολογίου, ο οδηγός ενημέρωσε επιβάτες που πήρε από τη Μακρινίτσα ζητώντας μάλιστα και συγνώμη για την καθυστερημένη άφιξη.

Το περιστατικό έθεσε σε νέο συναγερμό τις ομάδες που έχουν ενεργοποιηθεί από την πρώτη ημέρα της φωτιάς στη Μαγνησία. Νέοι από Μακρινίτσα, Πορταριά, Κατηχώρι και Σταγιάτες έχουν αυτοοργανωθεί και κάθε βράδυ κάνουν περιπολίες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και των περιουσιών τους.

Το νέο σήμα για νέες περιπολίες από χθες το βράδυ, δόθηκε χθες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Είμαστε σε επιφυλακή. Χρειάζεται επαγρύπνηση. Στις Σταγιάτες δεν υπάρχει ούτε μία αντιπυρική ζώνη. Ο Ανω Βόλος είναι μέσα στο πεύκο», εξέφρασε την αγωνία του ο Κωστής Σαρακατσάνος αγρότης και ιδιοκτήτης μαγαζιού στη Μακρινίτσα που συμμετέχει στις καθημερινές ολονύκτιες περιπολίες.

«Εχουμε έτοιμα βυτία, κάνουμε περιπολίες κάθε βράδυ, ο γιος μου έχει ενεργοποιήσει μέχρι και drone», ανέφερε ο κ. Μούκας Δημήτρης πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κατηχωρίου.

Η φονική πυρκαγιά που έπληξε τη Μαγνησία οδήγησε τους πολίτες σε αυτό-οργάνωση. Μέσα από το Facebook δημιουργήθηκε σελίδα με το όνομα «Βόλος Συμβαίνει Τώρα» και καλούνται απλοί δημότες να γίνουν δημοσιογράφοι για την ενημέρωση των πολιτών για κάθε έκτακτο συμβάν.

Μάλιστα η ομάδα αριθμεί ήδη 553 μέλη και έχει προχωρήσει στις πρώτες δημοσιεύσεις της.

