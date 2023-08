Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Την χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό βραστήρα

«Ήταν μια κακιά στιγμή…», δήλωσε το θύμα στο δικαστήριο και ζήτησε να μη διωχθεί ποινικά ο σύζυγος της.

Στο Αυτόφωρο οδηγήθηκε χθες Δευτέρα, ένας 33χρονος από τον Βόλο που τα ξημερώματα της Κυριακής πέταξε στο κεφάλι της συζύγου του, μεταλλικό βραστήρα μετά από καυγά.

Το ζευγάρι μάλωσε και τα πράγματα πήραν «άγρια» τροπή, ενώ το ανήλικο παιδί τους έζησε τον καυγά. Μετά το χτύπημα η 32χρονη σύζυγος πήγε στο Νοσοκομείο και κάλεσε την αστυνομία.

Χθες στο δικαστήριο δήλωσε πως δεν περίμενε πως ο σύζυγός της θα διωχθεί αυτεπάγγελτα για σωματική βλάβη και τόνισε πως κάλεσε την αστυνομία για να τον «συνετίσει».

Τόνισε πως ήταν μια κακιά στιγμή και δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη, ενώ συγγνώμη ζήτησε ο ίδιος ο δράστης, που αθωώθηκε μετά την μαρτυρία της συζύγου.

