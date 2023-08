Κοινωνία

Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα αποτελέσματα για συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ

Ποιοι οι προορισμοί με περισσότερες δωρεάν διανυκτερεύσεις, ποια η συμμετοχή σε άλλες δαπάνες, ποιες οι περίδοι αιχμής και ύφεσης

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023, οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων, του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2023-2024 για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων αφορούν σε 25.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από αύριο, Τρίτη 8 Αυγούστου 2023 και θα ολοκληρωθεί στις 7 Αυγούστου 2024. Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο, καταβάλλοντας μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά, για καταλύματα στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στον νομό Έβρου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις, ενώ στα καταλύματα της Β. Εύβοιας και της Σάμου, καθώς και της Ρόδου, μετά τη δημοσίευση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), έως 12 διανυκτερεύσεις και εντελώς δωρεάν.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, ενώ, επιπλέον, προσαυξάνονται κατά 20% και κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15/12/2023 έως 14/01/2024) και του Πάσχα (από 26/04/2024 έως 12/05/2024).

Η αύξηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, της Σάμου και της Ρόδου, μετά τη δημοσίευση σχετικής ΚΥΑ. Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή για τη γενική κατηγορία των δικαιούχων και για τους πολύτεκνους.

Για τα άτομα με αναπηρία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

