“Κίνημα της Πετσέτας”: Έλεγχοι και συλλήψεις σε επτά νησιά

Σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας σε παραλίες νησιών.

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά στη χρήση αιγιαλού, βεβαιώνοντας παραβάσεις και εφαρμόζοντας την αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος ιδιοκτητών/υπευθύνων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Το τριήμερο, από 4 έως 6 Αυγούστου 2023, σε Κυκλάδες και Ιόνια νησιά από κλιμάκια ελέγχων τοπικών αστυνομικών Υπηρεσιών συνελήφθησαν 16 άτομα, ως ιδιοκτήτες/υπεύθυνοι/ νόμιμοι εκπρόσωποι καταστημάτων, για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τις ανωτέρω διατάξεις.

Συγκεκριμένα, οι παραβάσεις αφορούσαν στην κατάληψη αιγιαλού με ομπρελοκαθίσματα χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή, υπέρβαση άδειας μέσω κατάληψης επιπλέον χώρου από τον παραχωρηθέντα, χρήση χώρου που εμπίπτει σε προστατευτικές διατάξεις της αρχαιολογίας και παρεμπόδιση πρόσβασης στη θάλασσα μέσω τοποθέτησης ομπρελοκαθίσματων σε απόσταση μικρότερη των 5μ. από την ακτογραμμή.

Πιο αναλυτικά:

Στη Μύκονο:

συνελήφθη υπεύθυνος επιχείρησης που είχε τοποθετήσει σε αιγιαλό 26 σετ ομπρελοκαθισμάτων σε χώρο 300 τ.μ. στερούμενος σχετικής αδείας,

συνελήφθη υπεύθυνος λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που είχε τοποθετήσει σετ ομπρελοκαθισμάτων σε χώρο 300τ.μ. στερούμενος σχετικής αδείας,

συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς είχε τοποθετήσει σε αιγιαλό 133 σετ ομπρελοκαθισμάτων σε χώρο 1.100τ.μ. υπερβαίνοντας κατά 600 τ.μ. την άδεια χρήσης αιγιαλού,

συνελήφθη υπεύθυνος επιχείρησης που είχε τοποθετήσει 65 σετ ομπρελοκαθισμάτων σε χώρο 1000 τ.μ., ξύλινο δάπεδο 80 τ.μ. με μπαρ επί αυτού 20 τ.μ., 2 χώρους αποθήκευσης προϊόντων 20 τ.μ. και ξύλινη πέργκολα 80 τ.μ. στερούμενος σχετικής αδείας.

Στη Σύρο:

συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ο οποίος έκανε χρήση αιγιαλού καθ΄ υπέρβαση για 10 τ.μ. της σχετικής άδειας, ενώ επιπλέον είχε τοποθετήσει 7 σετ ομπρελοκαθισμάτων σε απόσταση μικρότερη των 5μ. από την ακτογραμμή εμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα,

συνελήφθη προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που είχε τοποθετήσει 10 σετ ομπρελοκαθισμάτωνσε απόσταση μικρότερη των 5μ. από την ακτογραμμή εμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα,

συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο οποίος έκανε χρήση αιγιαλού καθ΄ υπέρβαση για 10 τ.μ. της σχετικής άδειας, ενώ επιπλέον είχε τοποθετήσει 10 σετ ομπρελοκαθισμάτων σε απόσταση μικρότερη των 5μ. από την ακτογραμμή εμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα.

Στη Μήλο:

συνελήφθη προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος να έχει τοποθετήσει σε οριοθετημένη ζώνη αρχαιολογικού χώρου 41 σετ ομπρελοκαθισμάτων, 20 κατασκευές με σκίαστρο και 17 καθίσματα τύπου «πουφ» με 5 τραπέζια, στερούμενος των σχετικών αδειών,

συνελήφθη προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος να έχει τοποθετήσει σε οριοθετημένη ζώνη αρχαιολογικού χώρου 35 σετ ομπρελοκαθισμάτων και πάγκο με 2 καρέκλες, στερούμενος των σχετικών αδειών.

Στη Σέριφο, συνελήφθη ιδιοκτήτρια κινητής καντίνας να έχει αναπτύξει στην άμμο ξύλινες ομπρέλες και ανάκλιντρα στερούμενη σχετικής άδειας.

Στη Ζάκυνθο:

συνελήφθη προσωρινά υπεύθυνος εστιατορίου - μπαρ που είχε τοποθετήσει 30 σετ ομπρελοκαθισμάτων στερούμενος σχετικής άδειας,

συνελήφθη ιδιοκτήτης εστιατορίου - μπαρ που είχε τοποθετήσει 60 σετ ομπρελοκαθισμάτων στερούμενος σχετικής άδειας,

συνελήφθη ιδιοκτήτης εστιατορίου - μπαρ που είχε τοποθετήσει 30 σετ ομπρελοκαθισμάτων στερούμενος σχετικής άδειας.

Στην Κέρκυρα, συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχει τοποθετήσει 10 σετ ομπρελοκαθισμάτων στερούμενος σχετικής άδειας.

Στην Κεφαλονιά, συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχει τοποθετήσει 15 σετ ομπρελοκαθισμάτων στερούμενος σχετικής άδειας.

Σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώνονται οι συναρμόδιες Υπηρεσίες για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες. Οι στοχευμένοι έλεγχοι για την τήρηση της νομιμότητας σε παραλίες-αιγιαλούς, θα συνεχιστούν.

