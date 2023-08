Πολιτική

Το “Κίνημα της Πετσέτας” από την Κρήτη έως την Χαλκιδική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το θέμα που μονοπωλεί τον ενδιαφέρον της κοινής γνώμης "διασταύρωσαν τα ξίφη τους" οι βουλευτές Λοβέρδος, Γιαννούλης και Χρηστίδης στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

-

Από την Κρήτη έως την Χαλκιδική ξαπλώνεται το "Κίνημα της Πετσέτας", τα μέλη του οποίου ζητούν ελεύθερες παραλίες.

Οι πολίτες ζητούν τμήματα παραλιών που έχουν καταληφθεί παράνομα από επιχειρήσεις. Mετά το ξήλωμα των ομπρελών στη Σάντα Μαρία της Πάρου, oι οργανωμένες διεκδικήσεις των πολιτών πετυχαίνουν καθημερινά μερικές ακόμα μικρές νίκες και σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχές.

Μετά την Πάρο και τη Νάξο, πολλοί ακόμα πολίτες οργανώνονται μέσω των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και σε άλλες περιοχές όπως στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις.

Η δημιουργία ομάδας στο Facebook "Κίνημα πολιτών για ελεύθερες και προσβάσιμες παραλίες στη Χαλκιδική”, συγκέντρωσε σε πολύ μικρό διάστημα χιλιάδες μέλη. Σύμφωνα με τις καταγγελίες πολιτών, επιχειρήσεις έχουν κλείσει τη δίοδο στον αιγιαλό και ο μόνος τρόπος για να έχει κανείς πρόσβαση είναι να καταβάλλει αντίτιμο, ενώ η εικόνα με τις ξαπλώστρες να φτάνουν μέχρι το κύμα που κλείνουν όλη την παραλία, είναι ο κανόνας.

Πολιτική αντιπαράθεση για το "Κίνημα της Πετσέτας"

Τον θέμα που μονοπωλεί τον ενδιαφέρον της κοινής γνώμης συζητήθηκε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», το πρωί της Δευτέρας.

Στο στούνιο βρέθηκαν οι:

Γιάννης Λοβέρδος, βουλευτής της ΝΔ,

Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Παύλος Χρηστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Χαλκιδική: Καταγγελία για ξυλοδαρμό ηλικιωμένου ζευγαριού σε beach bar

"Ήμασταν δύο μέτρα μακριά από τις ξαπλώστρες τους σε δημόσιο χώρο.Πάω να ακουμπήσω την πετσέτα και αρχίζει να με βρίζει..." είπε μεταξύ άλλων η γυναίκα. "Μου δίνει μία μπουνιά στο μέρος που είμαι χειρουργημένη στον εγκέφαλο, πέφτω κάτω στην άμμο, σηώνεται ο σύζυγος και του λέει "τι κάνεις είναι χειρουργημένη" και μετά περιλαμβάνει τον άνδρα μου το ένα χέρι το είχε στον λαιμό του το άλλο στα πλευρά" συνεχίζει η ίδια να περιγράφει. Όπως είπε ο σύζυγός της χρειάστηκε να κάνει χειρουργείο στο γόνατο και υπέστη άγρια επίθεση.

Δείτε ΕΔΩ οδηγίες και συμβουλές σχετικά με το τι ισχύει νομοθετικά για τις οργανωμένες παραλίες και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ειδήσεις σήμερα:

Νίγηρας: κλείνει ο εναέριος χώρος υπό τον φόβο διεθνούς επέμβασης

Φωτιές - Δευτέρα: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν (χάρτης)

Ναύπλιο - Τροχαίο: τραυματίες σε σύγκρουση αυτοκινήτου με βαν (εικόνες)