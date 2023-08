Κοινωνία

“Κίνημα της Πετσέτας”: Τι ορίζει ο νόμος - Οδηγίες και συμβουλές

Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε στις παραλίες και ποια μέτρα λαμβάνονται από την πολιτεία όταν καταγγέλλουμε παραβίαση του νόμου.

Οδηγίες και συμβουλές σχετικά με το τι ισχύει νομοθετικά για τις οργανωμένες παραλίες και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές, δημοσίευσε η Ένωση Καταναλωτών «Ποιότητα Ζωής» (ΕΚΠΟΙΖΩ) :

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, ο νόμος ορίζει ότι:

- Όλες οι παραλίες είναι κοινόχρηστου χαρακτήρα και επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών.

- Στις οργανωμένες παραλίες, θα πρέπει να προβλέπεται ελεύθερος χώρος και για τους υπόλοιπους λουόμενους.

- Η χρέωση για τη χρήση ομπρέλας και ξαπλώστρας θα πρέπει να είναι αναρτημένη σε τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο.

- Θα πρέπει να εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

- Όσες παραλίες έχουν αντίτιμο εισόδου, είναι υποχρεωμένες να έχουν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών, κατά τους μήνες Ιούνιο – Αύγουστο και ώρες 10:30-17:30 .

- Στις οργανωμένες εγκαταστάσεις, πρέπει να υπάρχει επισήμανση με ευδιάκριτους πλωτούς σημαντήρες των ορίων, που μπορούν να φτάνουν οι λουόμενοι.

- Στις παραλίες με εγκαταστάσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει διάδρομος μέσα στη θάλασσα, πλάτους 7 έως 15 μέτρων και μήκους σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

- Απαγορεύονται τα θαλάσσια μέσα αναψυχής (σκι, αλεξίπτωτο, έλκηθρο, κλπ.) και τα θαλάσσια μοτοποδήλατα (jet ski, surf jet, sea beetle, sea bike) σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τους σημαντήρες.

- Η κυκλοφορία των παραπάνω θαλάσσιων μέσων απαγορεύεται τους μήνες Ιούνιο με Σεπτέμβριο μεταξύ των ωρών 14:00 και 17:00.

- Τα wind surf πρέπει να κινούνται έξω από τους σημαντήρες ή 200 μέτρα από το σύνηθες σημείο των κολυμβητών.

