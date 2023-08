Πολιτική

Νέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία οπαδού: Πολιτικές αντιδράσεις με αιχμές

"Θύελλα" αντιδράσεων μετά την δολοφονία οπαδού της ΑΕΚ από οργανωμένους οπαδούς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ που συγλονίζει το Πανελλήνιο.

Η δολοφονία οπαδού από οργανωμένους οπαδούς της Ντιναμό Ζάγκρεπο στα Νέα Φιλαδέλφεια, εκτός από το νέο σοκ που έχει προκαλέσει στην κοινωνία, δημιουργεί και πολιτικές αντιδράσεις,

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Απαιτούνται σαφείς απαντήσεις για το επιχειρησιακό φιάσκο που κατέληξε στη δολοφονία στη Ν. Φιλαδέλφεια

«Η τραγική είδηση της δολοφονίας ενός νέου ανθρώπου έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ υπογραμμίζει για μια ακόμα φορά, δυστυχώς, το μεγάλο ζήτημα της βίας στους αθλητικούς χώρους», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Αλλά θέτει και κάτι ακόμα. Η ελληνική πολιτεία αποδείχθηκε τραγικά ανεπαρκής», προσθέτει, επισημαίνοντας ότι «όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι μια φάλαγγα χούλιγκαν από την Κροατία -με βαρύ ιστορικό ακροδεξιών διασυνδέσεων και βίαιων επιθέσεων- διέσχισαν τη χώρα έχοντας έναν και μόνο σκοπό: την πρόκληση επεισοδίων».

Στη συνέχεια, ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει τα εξής «προφανή» ερωτήματα: «Βρίσκονταν υπό την παρακολούθηση των Αρχών; Υπήρξαν προληπτικοί έλεγχοι κατά τη διαδρομή τους; Υπήρξε επιχειρησιακό σχέδιο για την άφιξή τους στην Αθήνα; Γιατί αγνοήθηκε η απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών που είχε αποφασίσει η UEFA;».

«Η ανασφάλεια σκιάζει την ελληνική κοινωνία. Και η πολιτική απάντηση σε αυτήν δεν μπορεί να είναι τα δάκρυα κατόπιν εορτής και οι στερεότυπες εκκλήσεις να είναι αυτό το τελευταίο έγκλημα έξω από αγωνιστικούς χώρους. Άλλωστε, οι ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας είναι αντικειμενικά τεράστιες», τονίζει και καταλήγει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία απαιτεί, όπως και κάθε Έλληνας πολίτης, σαφείς απαντήσεις για το επιχειρησιακό φιάσκο που κατέληξε σε έναν τραγικό θάνατο».

ΠΑΣΟΚ: Να δοθούν άμεσα απαντήσεις

Συγκλονισμένος από τα άγρια επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, ενός ακόμη θύματος της τυφλής οπαδικής βίας, μας συγκλονίζει.Όπως και τα άγρια επεισόδια που έλαβαν χώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια» λέει σε ανακοίνωση ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Απαιτούνται άμεσα απαντήσεις για τον σχεδιασμό των μέτρων ασφαλείας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την ηγεσία της αστυνομίας ενόψει του ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά και του πρωτοφανούς γεγονότος παρά την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών από την UEFA, φάλαγγα εκατοντάδων χούλιγκαν να διασχίζει τη χώρα χωρίς να εντοπιστεί και να ακινητοποιηθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις» προσθέτει στην ανακοίνωσή του.

ΚΚΕ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης που άφησε ανενόχλητους φασίστες χούλιγκαν να δολοφονούν

«Η δολοφονία του νεαρού οπαδού της ΑΕΚ μετά τη χθεσινοβραδινή επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια από οργανωμένες ομάδες φασιστοειδών χούλιγκαν από την Κροατία -που λειτουργούν με το προκάλυμμα του οπαδού- και που, όπως δείχνουν τα στοιχεία, ήταν σε συνεργασία με Έλληνες χούλιγκαν, μόνο οργή προκαλούν στον λαό, σε όλους τους φιλάθλους», τονίζει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

«Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για αυτήν την εξέλιξη. Είναι υπόλογη για το γεγονός ότι οι οργανωμένοι Κροάτες χούλιγκαν ταξίδεψαν οδικώς, κυκλοφορούσαν οπλισμένοι και έφτασαν ανενόχλητοι στο γήπεδο της ΑΕΚ και μάλιστα σε συνθήκες απαγόρευσης μετακίνησης οργανωμένων οπαδών. Η κυβέρνηση θεωρεί "λογικό" να απαγορεύει συναθροίσεις εργαζομένων, που δήθεν "διαταράσσουν την οικονομική και κοινωνική ζωή", αλλά αφήνει ανενόχλητους οπλισμένους φασίστες χούλιγκαν να δολοφονούν και να καταστρέφουν», προσθέτει το ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους του νεαρού οπαδού της ΑΕΚ.

Ελληνική Λύση: Να λογοδοτήσουν οι εμπνευστές του περιβόητου «επιτελικού κράτους

«Έπειτα από τους δουλεμπόρους που εισβάλουν ανενόχλητοι στην Ελλάδα, οδηγούν στο αντίθετο ρεύμα και δολοφονούν Έλληνες, τώρα ζήσαμε το αδιανόητο: Ορδές Κροατών και Βόσνιων ναζί να διανύουν 1.500 χλμ εκ των οποίων τουλάχιστον τα 500 σε ελληνικό έδαφος, να φτάνουν μέχρι την καρδιά της Αθήνας, να δολοφονούν, να τραυματίζουν και να καταστρέφουν! Όλα αυτά παρά την υποτιθέμενη απαγόρευση περί "μετακίνησης" οπαδών…», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση για τη δολοφονία του φιλάθλου της ΑΕΚ έξω από το γήπεδο της ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με την Ελληνική Λύση, «αποδεικνύεται ότι η Ν.Δ., που υποσχέθηκε "νόμο και τάξη", έχει παραδώσει την πατρίδα και την κοινωνία στην ανομία και την ασυδοσία. Το περιβόητο "επιτελικό κράτος" πρέπει να ξηλωθεί και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν».

Σπαρτιάτες: Χούλιγκανς δολοφόνησαν φίλαθλο της ΑΕΚ κάτω από τη «μύτη» της Αστυνομίας

«Σόκαρε το πανελλήνιο η άγρια δολοφονία φιλάθλου της ΑΕΚ από χούλιγκανς της κροατικής Ντιναμό Ζάγκρεμπ και εγχώριους συνεργούς τους. Η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι υπόλογοι για πράξεις και παραλείψεις αστυνομικών που είχαν επιφορτιστεί με την παρακολούθηση των Κροατών οπαδών και των εγχώριων χούλιγκανς που συνέδραμαν στην δολοφονική επίθεση», αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του το κόμμα "Σπαρτιάτες" σχετικά με τα χθεσινά αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Είναι προφανές ότι οι εκλεκτοί του κυρίου Μητσοτάκη έγραψαν μια νέα μελανή σελίδα ως αρνητικοί πρωταγωνιστές στην τροπή και το δραματικό αποτέλεσμα των γεγονότων που προκαλεί οργή και αποστροφή των πολιτών στην Ελλάδα και την Ευρώπη», υποστηρίζουν ακόμη στην ανακοίνωσή τους οι "Σπαρτιάτες", ενώ «εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στους οικείους του 29χρονου που έχασε άδικα τη ζωή του από τραγικές παραλείψεις και εγκληματική αμέλεια κυβερνητικών ιθυνόντων».





