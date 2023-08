Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία 29χρονου: Η συγκλονιστική μαρτυρία φίλου του (βίντεο)

"Συγγνώμη αδερφέ, δεν τα κατάφερα" λέει στον ΑΝΤ1 φίλος του αδικοχαμένου Μιχάλη, που δολοφονήθηκε από χουλιγκανς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Της Φωτεινής Νάσσου

Φίλος του Μιχάλη Κατσούρη και οπαδός της ΑΕΚ περιγράφει στην Φωτεινή Νάσσου, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από το μοιραίο βράδυ και ζητά συγγνώμη που -παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε, δεν κατόρθωσε να κρατήσει στην ζωή τον άτυχο 29χρονο από την Ελευσίνα.

«Συγγνώμη αδελφέ δεν τα κατάφερα αυτό θέλω να πω τίποτα άλλο», είπε αρχικά με τρεμάμενη φωνή.

Πρόκειται για τον Χρήστο, φανατικός φίλαθλος της ΑΕΚ, που βρέθηκε δίπλα στον 29χρονο Μιχάλη μέχρι το τέλος.

Ο Χρήστος φίλος, του αδικοχαμένου νέαρου μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και περιέγραψε μεταξύ άλλων: "το μόνο που άκουσα ήταν μία φωνή να λέει αδελφέ χτυπήθηκα και να γυρνάω πίσω να δω ποιος είναι και τι είναι … και να είναι εκείνο το παιδί. Τον Μιχάλη τον γνωρίζω από το γήπεδο στην ίδια κερκίδα, εκδρομές, μαζί φαγητό μαζί στις καφετέριες μαζί εδώ στη γειτονιά μας στη Φιλαδέλφεια"

Όταν ξέσπασαν τα αιματηρά επεισόδια το βράδυ της Δευτέρας βρέθηκε να τρέχει μαζί με τον φίλο του για να ξεφύγει.

Σοκαρισμένος διηγείται στον ΑΝΤ1 την στιγμή που ο φίλος του τραυματίστηκε από μαχαίρι. Διένυσαν μια απόσταση 100 μέτρων και βρήκαν καταφύγιο σε ένα περίπτερο μπροστά από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας.

Ο Χρήστος, αναφέρει για τον θανάσιμο τραυματισμό του φίλου του: "υπήρχε τρελή αιμορραγία ασταμάτητη και σε όλη τη διαδρομή πηγαίναμε εκεί παρεούλα μέχρι και την καρέκλα που κάθισέ στο περίπτερο το μόνο που μας έκανε ένα τίναγμα ήθελε να φύγει από την καρέκλα και να κάτσει κάτω να ξαπλώσει κάτω δεν τον αφήσαμε και υπήρχε μία κοπέλα εκεί νοσηλεύτρια προσπαθούσε η κοπελίτσα να κάνει ότι μπορεί".

Ο Χρήστος έφυγε με το μηχανάκι του για να αναζητήσει ασθενοφόρο

Τονίζει στη συνέχεια: "δεν υπήρχαν ασθενοφόρα πουθενά καλούσαμε από ότι μάθαμε η αστυνομία είχε εγκλωβίσει τα ασθενοφόρα και την Πυροσβεστική 20 λεπτά και δεν τους άφηνε να περάσουν επίτηδες μέχρι να σταματήσουν οι φασαρίες μάθαμε τέτοια πράγματα εγώ έφυγα μόνος μου να πάω να φέρω το ιδιωτικό ασθενοφόρο από τη διασταύρωση της Δεκέλειας το οποίο το βρήκα κατά λάθος ο άνθρωπος είχε σχολάσει τον παρακάλεσα ότι πεθαίνει κόσμος και χάνουμε τον άνθρωπό μας και έτσι ήρθε το ιδιωτικό ασθενοφόρο"

Στη σκιά της θλίψης που επικρατεί για ακόμα ένα θύμα οπαδικής βίας ο Χρήστος όπως και άλλοι φίλαθλοι περιμένουν όπως λένε δικαίωση

Ακόμα μιλά για την απόλυτη θλίψη την οποία ζουν εκείνος και οι φίλοι του: "Δεν είχε πειράξει ποτέ άνθρωπο. Η αγάπη του για την ομάδα … ήταν εκεί πέρα … ήτανε στη βόλτα του, αυτό. Η ομάδα είναι οικογένεια όποιος κι αν είναι δίπλα είναι αδελφός. Είμαστε δύο μέρες άυπνοι"

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ πρότεινε στην οικογένεια να καλύψει τα έξοδα της κηδείας.

Για τον 29χρονο Μιχάλη, μίλησε και ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου: "Το παιδί είναι ένα παιδί από αυτά που δεν είχε τρωτά ήταν ένα πολύ καλό παιδί ένα πάρα πολύ καλό παιδί εργατικό έκανε τη δουλίτσα του είχε μία διασκέδαση που λεγόταν ποδόσφαιρο και ΑΕΚ. Καλό πραγματικά παιδί από μία οικογένεια με δυσκολίες που αντιμετώπιζε με σεμνότητα τη ζωή του εξαιρετικά."

Το σκίτσο ενός δικέφαλου αετού που παίρνει μαζί του τον 29χρονο από τη Νέα Φιλαδέλφεια στον ουρανό κάνει τον γύρο του διαδικτύου, τις τελευταίες ώρες μαζί εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένεια του Μιχάλη Κατσούρη.

