Βραζιλία: 5χρονη σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια ταραχών

Η μικρή Ελόα είναι το δέκατο πέμπτο παιδί που σκοτώνεται από σφαίρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, από τις αρχές του 2022.

Ένα κοριτσάκι ηλικία 5 ετών σκοτώθηκε σήμερα στη Βραζιλία, από αδέσποτη σφαίρα σε φαβέλα του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου νωρίτερα ένας 17χρονος είχε πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικού.

Η οικογένεια της αδικοχαμένης Ελόα είπε ότι το πεντάχρονο κοριτσάκι έπαιζε στο κρεβάτι του όταν τραυματίστηκε θανάσιμα από αδέσποτη σφαίρα.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Rio de Paz, η μικρή Ελόα είναι το δέκατο πέμπτο παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών που σκοτώνεται από σφαίρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο από τις αρχές του 2022.

Η στρατιωτική αστυνομία αναφέρει σε δελτίο Τύπου ότι όλα ξεκίνησαν από ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς στη φαβέλα Μόχου ντο Ντεντέ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, όταν ένας εκ των δύο επιβαινόντων σε μοτοσικλέτα πυροβόλησε αστυνομικό και άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας ανταπέδωσαν τα πυρά.

Ακολούθησε επεισοδιακή διαδήλωση κατοίκων της περιοχής και στη διάρκεια των ταραχών «πυρπολήθηκε ένα λεωφορείο», σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση.

«Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένα παιδί πυροβολήθηκε μέσα στο σπίτι του», αναφέρει η στρατιωτική αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι «δεν γινόταν καμία επιχείρηση» στη φαβέλα εκείνη την ώρα.

Το δίκτυο TV Globo μεταδίδει πως κάτοικοι κατηγορούν τους αστυνομικούς ότι άνοιξαν πυρ στη διάρκεια της διαδήλωσης.

Σύμφωνα με τη συλλογικότητα Fogo Cruzado (Διασταυρούμενα Πυρά), περισσότεροι από 600 ανήλικοι έχουν σκοτωθεί η τραυματιστεί από σφαίρες στο Ρίο ντε Τζανέιρο από το 2016 (κατά μ.ο. ένας κάθε τέσσερις ημέρες).

Συμμορίες διακινητών ναρκωτικών λυμαίνονται τις φαβέλες της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης, όπου είναι συχνές οι αιματηρές επιδρομές των δυνάμεων επιβολής του νόμου. Πριν από δέκα ημέρες, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση σε άλλη φαβέλα του Ρίο.

Τη χρονιά που πέρασε, 6.429 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά αστυνομικών σε όλη την Βραζιλία (κατά μ.ο. 17 σε καθημερινή βάση), σύμφωνα με στοιχεία της ΜΚΟ Βραζιλιάνικο Φόρουμ για τη Δημόσια Ασφάλεια (Forum Brasileiro de Seguranca Publica).

