Εθνική Μπάσκετ: Εκτός ο Κώστας Αντετοκούνμπο - Οι 14 για το Άμπου Ντάμπι

Οριστικά εκτός παγκόσμιου ο Κώστας Αντετοκούνμπο, κόπηκε ο Τολιόπουλος. Οι 14 παίκτες που θα ταξιδέψουν για το Αμπου Ντάμπι και το σημαντικό τουρνουά προετοιμασίας με αντιπάλους ΗΠΑ και Γερμανία.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο τέθηκε οριστικά εκτός εθνικής ομάδας στην πορεία προς το Παγκόσμιο κύπελλο. Η τελευταία εκτίμηση των γιατρών που τον παρακολουθούσαν όλο το διάστημα της εντατικής προσπάθειας που έκανε , ήταν ότι δεν προλαβαίνει να είναι στην επιθυμητή κατάσταση τις ημέρες της διοργάνωσης και έτσι τέθηκε εκτός συνέχειας.

Ο Δημήτρης Ιτούδης με το τέλος της σημερινής (13/8) προπόνησης της εθνικής ανδρών στο ΟΑΚΑ ανακοίνωσε τους 14 παίκτες που θα ταξιδέψουν για το Αμπου Ντάμπι και το σημαντικό τουρνουά προετοιμασίας με αντιπάλους τις ΗΠΑ (18/8) και Γερμανία (19/8), από τους οποίους και θα προκύψει η τελική 12άδα για το Παγκόσμιο κύπελλο.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν ο παίκτης, από τους 15 που συμμετέχουν στο κανονικό πρόγραμμα της προετοιμασίας, ο οποίος δεν θα ακολουθήσει την αποστολή.

«Η εμπειρία ήταν συναρπαστική, όπως πάντα στην Εθνική ομάδα. Εδωσα τον καλύτερό μου εαυτό από την πρώτη μέρα, νιώθω μέλος της ομάδας και εύχομαι να είμαι και σε επόμενες κλήσεις και προσπάθειες και η θετική μου σκέψη θα είναι μαζί της για το καλύτερο αποτέλεσμα στο Παγκόσμιο», είπε ο Τολιόπουλος, ο οποίος θα προπονηθεί και αύριο και θα αποχαιρετίσει την ομάδα.

Οι 14 παίκτες που θα συμμετάσχουν στην αποστολή είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ιωάννης Παπαπέτρου, Γιώργος Παπαγιάννης, Μιχάλης Λούντζης, Ντίνος Μήτογλου, Λευτέρης Μποχωρίδης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Τόμας Ουόκαπ, Γιώργος Τσαλμπούρης και Μανώλης Χατζηδάκης.

