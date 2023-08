Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη - Μητσόπουλος: Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των επισκεπτών από το φαράγγι της Σαμαριάς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο υπεύθυνος διαχείρησης για το Φαράγγι της Σαμαριάς για την μεγάλη επιχείρηση διάσωσης που ακολούθησε τον σεισμό που έγινε το πρωί της Κυριακής στα Χανιά

-

Εκκενώθηκε το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω αυξημένης επικινδυνότητας μετά τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής ανατολικά της Σούγιας στα Χανιά.

Νωρίτερα λόγω του σεισμού, αποκολλήθηκαν βράχια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας τουρίστας που έκανε πεζοπορία εκείνη την ώρα στο φαράγγι.

Ειδικότερα, ο άνδρας από την Ισπανία διέσχιζε το φαράγγι όταν αποκολλήθηκε βράχος και έπεσε πάνω στο πόδι του, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μιλησε ο κ. Μητσόπουλος, υπεύθυνος διαχέιρισης για το Φαράγγι της Σαμαριάς και ανέφερε τις διαδικασίες που ακολούθησαν το σεισμό των 4,9 Ρίχτερ. "Στις 10:50 έγινε ο σεισμός, στις 11:00 είχαμε ήδη δώσει εντολή εκκένωσης για το φαράγγι και από τις δύο εισόδους. Επιχείρησαν 2 ειδικές ομάδες και λίγο μετά τις 18:00 ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση όλων των επισκεπτών από το σημείο" είπε χαρακτηριστικά ενώ ανέφερε για τον Ισπανό τουρίστα που ακρωτηριάστηκε πως "η κατάστασή του μαθαίνουμε ότι είναι δύσκολη αλλά ελπίζουμε για το καλύτερο".

Ειδήσεις σήμερα:

Αντώνης Χρυσουλάκης: Νεκρός ο δημοσιογράφος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Απάτη: Το “μαϊμού” Market Pass της στοίχισε 4900 ευρώ

Τήνος: Το viral ζεϊμπέκικο 86χρονου στο πανηγύρι της Καλλονής (εικόνες)