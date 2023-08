Πολιτική

Αδερφός Φρέντη Μπελέρη: Τίθεται θέμα Δημοκρατίας στην Αλβανία

«Μας δίνει αυτός κουράγιο, αντί να του δίνουμε εμείς», υπογράμμισε αναφερόμενος στο ηθικό του αδερφού του.

Ο κόσμος στην χθεσινή συγκέντρωση για την απελευθέρωση του Φρέντη Μπελέρη ήταν αρκετός, ήταν από όλα τα χωριά, υπήρχαν και Αλβανοί πολίτες, ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ , ο αδερφός του εκλεγμένου δημάρχου της Χειμάρας, Λεονάρντο Μπελέρης. Τίθεται θέμα δημοκρατίας στην Αλβανία, γι' αυτό και συμμετείχαν και Αλβανοί πολίτες, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ερωτηθείς για το ηθικό του Φρέντη Μπελέρη που βρίσκεται μέσα στη φυλακή, ανέφερε ότι είναι ακμαιότατο, «μας δίνει αυτός κουράγιο, αντί να του δίνουμε εμείς» είπε χαρακτηριστικά.

«Εμείς αντλούμε δύναμη από αυτόν, ο Φρέντη ξέρει ότι η δίωξή του είναι πολιτική. Από 20 χρονών είναι στην πολιτική, τον ενδιαφέρει ο τόπος του» πρόσθεσε.

Ο κ. Λεονάρντο Μπελέρης συμπλήρωσε ότι «εμείς θέλουμε να ενταχθεί η Αλβανία στην οικογένεια της ΕΕ, αλλά μια χώρα με τέτοια συμπεριφορά δεν γίνεται να γίνει μέρος αυτής της οικογένειας».

Αναφορικά με το περιουσιακό είπε ότι τα τελευταία 10-12 χρόνια ό,τι χτίζεται στην περιοχή δεν ανήκει σε ντόπιους, ούτε σε ξένους επενδυτές, όπως ήταν το αίτημα για να μπουν ξένα κεφάλαια στην περιοχή και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ανήκει μόνο σε Αλβανούς, όπως είπε. «Ούτε ένας ξένος επενδυτής δεν έχει έρθει. Όλοι είναι νυν και πρώην αξιωματούχοι» είπε και συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να υπάρξει τουριστική ανάπτυξη χωρίς τους ντόπιους.

Τέλος, σχολίασε ότι ο Φρέντη Μπελέρης «είναι καθαρός» και τόνισε ότι αναμένονται τα επόμενα βήματα από την αλβανική κυβέρνηση για το θέμα της ορκωμοσίας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν και χαιρέτισαν οι δήμαρχοι της Αθήνας Κώστας Μπακογιάννης και της Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ενώ προβλήθηκε και μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του αντιπροέδρου της Κομισιόν κ. Μαργαρίτη Σχοινά.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος έδωσε το «παρών» στη χθεσινή συγκέντρωση στη Χειμάρρα, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», για τον Φρέντη Μπελέρη.

