Κόσμος

Μπελέρης: η συγκέντρωση, η κυρά της Χειμάρρας και το μήνυμα του μέσα από την φυλακή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη ήταν η συγκέντρωση του κόσμου στην Χειμάρρα για την αποφυλάκιση του Φρέντη Μπελέρη. Το μήνυμα που έστειλε ο ίδιος μέσα από την φυλακή.

-

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Χειμάρρας το απόγευμα της Δευτέρας για να διαδηλώσει, ζητώντας την αποφυλάκισή του εκλεγμένου δημάρχου Φρέντυ Μπελερη.

Το "παρών" στη συγκέντρωση έδωσαν και οι δήμαρχοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Το πρωί στον ιερό ναό των Αγίων Πάντων, οι Χειμμαριώτες γιόρτασαν τον Δεκαπενταύγουστο άναψαν κεριά και για τον φυλακισμένο δήμαρχο. Εκεί ήταν και η κυρά της Χειμάρρας, Ερμιόνη Πρίγκου.

Ειναι η γυναίκα που επί 75 χρόνια φροντίζει τα μνήματα Ελλήνων που «έπεσαν» στο έπος του ’40. Η Ερμιόνη Πρίγκου, η "κυρά της Χειμάρρας", ανήμερα της Παναγίας, προσευχήθηκε, για τον Φρέντη Μπελερη.

Όπως ανέφερε: "εκείνο τον καιρό πήραν τους πατεράδες τους παππούδες μας τώρα μας παίρνουν τα παιδιά είναι καλό τώρα αυτό; έχουμε μία πίκρα μεγάλη και μία στεναχώρια που δεν μπορούμε να σηκώσουμε το κεφάλι... Άμα θέλει ένας άνθρωπος να προσφέρει στον τόπο του για να μην είμαστε και εμείς τρομαγμένοι για τοΝ Φρέντυ προσκυνάω και λέω Θεέ μου είναι αθώος τι έκανε κανένα έγκλημα;".





Στην εκκλησία των Αγίων Πάντων στην παλιά πόλη της Χειμμάρας, βρέθηκαν δεκάδες κάτοικοι για να ανάψουν ένα κερί, να προσκυνήσουν τη χάρη της και να ζητήσουν τη βοήθειά της, για το δήμαρχό τους.

Την Δευτέρα, ο πεζόδρομος της Χειμάρρας πλημμύρισε με κόσμο.

Πολίτες, με πλακάτ και πανό στα χέρια, ένωσαν τις φωνές τους, ζητώντας την αποφυλάκιση του εκλεγμένου δημάρχου Φρέντυ Μπελερη .

Μέσω ηχογραφημένου μηνύματος ο ίδιος ο Φρέντη Μπελέρη, απευθύνθηκε στους συγκεντρωμένους από τη φυλακή.

"Η μόνη αιτία που εγώ βρίσκομαι μέσα είναι η υφαρπαγή των περιουσιών και το κλέψιμο αυτών των περιουσιών από τους γηγενείς Έλληνες κατοίκους για λογαριασμό των στρατηγικών επενδυτών που κυρίως είναι φίλοι της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού", είπε.

Ο Ελληνισμός της Αλβανίας βρίσκεται υπ’ ατμόν μπροστά στο ενδεχόμενο να λήξει η τρίμηνη προθεσμία που επιτρέπει στον εκλεγμένο Μπελερή την ανάληψη της Δημαρχίας. Στο πλευρό τους βρέθηκαν και οι δήμαρχοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Ο Κώστας Μπακογιάννης τόνισε "δημοκρατία δεν φυλακίζεται, η φωνή των πολιτών δεν φιμωνετε, η εντολή του λαού δεν νοθευετε, η Χειμάρρα έχει δήμαρχο τέλεια και παύλα....είμαστε όλοι Φρεντης Μπελερης".

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ανέφερε: "η Χειμάρρα βγάζει λιοντάρια, σκυβω το κεφάλι με σεβασμό στο θάρρος και την τόλμη σας να μην βολεύεστε με τίποτα λιγότερο από την ελευθερία, όπως κάνει και ο δήμαρχος σας Φρέντι Μπελερης".

Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς έστειλε κι εκείνος βιντεοσκοπημένο μήνυμα, χαρακτηρίζοντας βαθύτατα αντιευρωπαϊκή την κράτηση του Φρέντυ Μπελέρη στο οποίο επισημαίνει: "Εχει χαθεί πολύς χρόνος, αλλά έστω την ύστατη στιγμή, δεν είναι αργά για να αποκατασταθεί η αδικία που συμβαίνει στο πρόσωπο του Φρέντι Μπελέρη. Καμιά άλλη επιλογή δε μπορεί να γίνει δεκτή από την ΕΕ."

Το "παρών" στην εκδήλωση έδωσε και ο πρώην υπουργός δικαιοσύνης του Έντι Ράμα, Ιλι Μανιάνι, που έχει ταχθεί υπέρ του Μπελέρη χαρακτηρίζοντάς τη σύλληψη του παράνομη.

Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαπενταύγουστος – τορπιλισμός της “Έλλης”: Η “μαύρη” επέτειος

Πόλο: Η Εθνική Εφήβων πρωταθλήτρια Ευρώπης

Φωτιές στη Χαβάη: Ασύλληπτες διαστάσεις παίρνει η καταστροφή (εικόνες)