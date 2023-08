Γαλλία: Τη βίασε επανειλημμένα και τη βασάνισε με σκουπόξυλο - Κατηγορείται και για το βιασμό της ανήλικης αδερφής του (βίντεο)

Κόσμος

Έβαλαν τα κλάματα γιατροί και νοσοκόμες όταν αντίκρισαν το θύμα, λόγω της βαρβαρότητας της επίθεσης. Γνωστός στις αρχές ο 18χρονος δράστης.

Σοκαρισμένη είναι η γαλλική κοινωνία από μια σοκαριστική υπόθεση βιασμού στο Χερβούργο, στα βορειοδυτικά της χώρας, για την οποία έχει συλληφθεί ένας 18χρονος άνδρας ονόματι Ουμάρ. Ν. Το θύμα της κτηνώδους σεξουαλικής επίθεσης βρίσκεται ακόμη σε κώμα μετά τον βιασμό και βασανισμό της από τον νεαρό δράστη, ο οποίος πλέον ερευνάται και για σεξουαλική επίθεση εις βάρος της ίδιας του της 12χρονης αδελφής, που φέρεται να συνέβη το 2022.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η επίθεση εις βάρος της 29χρονης σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου, όταν ο Ουμάρ Ν. εισάβαλε στο σπίτι της, την γράπωσε από τον λαιμό και άρχισε να την γρονθοκοπεί στο πρόσωπο και το σώμα. Οι ώρες που ακολούθησαν ήταν εφιαλτικές για τη γυναίκα, που βιάστηκε επανειλημμένα, βασανίστηκε με σκουπόξυλο και εγκαταλείφθηκε στο διαμέρισμά της από τον διεστραμμένο άνδρα με σπασμένα πλευρά, διάτρηση παχέος εντέρου και άλλους σοβαρούς τραυματισμούς στα εσωτερικά της όργανα.

Viol avec actes de barbarie a Cherbourg: l'homme mis en examen est connu des services de police pour viol sur mineur en 2019 et tentative d'agression sexuelle sur sa s?ur en 2022 pic.twitter.com/HRNq9s0tnX — BFMTV (@BFMTV) August 14, 2023

Μετά τη βάρβαρη επίθεση, η γυναίκα κατάφερε να φτάσει στο τηλέφωνο και καλέσει ασθενοφόρο, που τη μετέφερε άμεσα στον Νοσοκομείο Pasteur στο Χερβούργο. Εκεί, υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση για να σωθεί η ζωή της. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, οι γιατροί και οι νοσοκόμες που αντίκρισαν το θύμα σοκαρίστηκαν τόσο πολύ από τη βαρβαρότητα της επίθεσης, που κάποιοι ξέσπασαν σε κλάματα.

11 μέρες μετά, και ενώ η γυναίκα παραμένει σε κώμα, σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τον 18χρονο ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν πολλές φορές τις αστυνομικές Αρχές. Ο 18χρονος είχε καταδικαστεί πέντε φορές από δικαστήρια ανηλίκων για βίαιη συμπεριφορά και καταστροφή περιουσίας. Το 2019 είχε κατηγορηθεί για το βιασμό ενός ανήλικου κοριτσιού σε σχολείο, αλλά η υπόθεση δεν είχε προχωρήσει λόγω έλλειψης στοιχείων, όπως μεταδίδει το BFMTV. Πηγή της αστυνομίας αποκάλυψε στη Le Figaro ότι ο 18χρονος ερευνάται για σεξουαλική επίθεση εις βάρος της 12χρονης αδελφής του που συνέβη την περασμένη χρονιά, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το πότε έγινε η συγκεκριμένη καταγγελία. σύμφωνα με το protothema.gr

Οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν τον Ουμάν Ν. από τα δαχτυλικά αποτυπώματα που είχε αφήσει στο σπίτι του θύματος. Με σύγχρονη τεχνολογία γεωεντοπισμού, διαπίστωσαν ότι στο στίγμα του κινητού του βρισκόταν στο σπίτι της 29χρονης την ώρα της επίθεσης.

Στη συνέχεια, συνέλαβαν τον νεαρό άνδρα στο διαμέρισμα της μητέρας του. Κατά την ανάκριση, ο συλληφθείς «δεν έδειξε κανένα ίχνος ενσυναίσθησης ή μεταμέλειας» για το θύμα και αρνιόταν τα πάντα, μέχρι που ενημερώθηκε ότι οι Αρχές είχαν βρει τα αποτυπώματά του στο σπίτι της 29χρονης. Πριν πέσει σε κώμα, το θύμα της επίθεσης φέρεται να είπε σε αστυνομικούς ότι είχε δει τον νεαρό άνδρα στην πόλη, αλλά δεν τον γνώριζε προσωπικά.

