ΑΑΔΕ: Μεγάλο χτύπημα σε κύκλωμα έκδοσης εικονικών τιμολογίων

Μέσα σε μια διετία το κύκλωμα διακίνησε συνολικά 5.271 εικονικά τιμολόγια, η συνολική καθαρή αξία των οποίων υπερβαίνει τα 48 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό κύκλωμα απάτης και έκδοσης εικονικών τιμολογίων εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για κύκλωμα, που διακίνησε, το 2019 και το 2020, συνολικά 5.271 εικονικά τιμολόγια, η συνολική καθαρή αξία των οποίων υπερβαίνει τα 48 εκατ. ευρώ.

Το κύκλωμα, που εντόπισε η ΑΑΔΕ, λειτουργούσε με βάση δύο ατομικές επιχειρήσεις: Η μία με αντικείμενο ψυκτικές εργασίες και έδρα το Ναύπλιο και η άλλη με αντικείμενο την εκμετάλλευση κτήματος για διενέργεια εκδηλώσεων και έδρα την Αθήνα.

Οι δύο επιχειρήσεις, το 2019, τροφοδότησαν με 2.165 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 15,3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 3,7 εκατ. ευρώ, τις εξής δύο επιχειρήσεις, με τον ίδιο διαχειριστή: Μία μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με αντικείμενο την κατασκευή οικιστικών κτιρίων και έδρα την Αθήνα και μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και έδρα την Αθήνα.

Οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποίησαν τα εικονικά τιμολόγια, τόσο για να καλύψουν έσοδα από την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων σε τρίτους, όσο και για να μειώσουν τα φορολογητέα τους έσοδα.

Κατά αυτόν τον τρόπο, η Μονοπρόσωπη ΕΠΕ κάλυψε το 2019 την έκδοση 2.295 εικονικών τιμολογίων, συνολικής καθαρής αξίας 12 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2,9 εκατ. ευρώ, προς 240 οντότητες. Αντίστοιχα, κάλυψε το 2020 την έκδοση 275 εικονικών τιμολογίων, συνολικής καθαρής αξίας 5,4 εκατ. ευρώ, 5,3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 1,3 εκατ. ευρώ, προς 16 οντότητες.

Αντίστοιχα, η Μονοπρόσωπη ΙΚΕ δημιούργησε δαπάνες για να καλύψει τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητάς της το 2019, ενώ παράλληλα εξέδωσε και 86 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 240.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 58.000 ευρώ.

Για όλες τις περιπτώσεις έχουν ασκηθεί μηνυτήριες αναφορές. Παράλληλα έχουν αποσταλθεί Πληροφοριακά Δελτία στις αρμόδιες ΔΟΥ και ΕΛΚΕ για το σύνολο των 344 οντοτήτων, που ήταν οι τελικοί αποδέκτες των εκδοθέντων εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Στο κύκλωμα περιλαμβάνεται και μια πέμπτη οντότητα, για την οποία ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. Η έρευνα συνεχίζεται.

