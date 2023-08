Κόσμος

Κύπρος - ΗΠΑ: Επεκτείνεται η άρση του εμπάργκο όπλων

Η Κύπρος πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της ισχύουσας αμερικανικής νομοθεσίας και ως εκ τούτου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αποφάσισε την άρση των αμυντικών περιορισμών και για το επόμενο έτος

Την επέκταση της άρσης του εμπάργκο όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία και για το οικονομικό έτος 2024 ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Κύπρος πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της ισχύουσας αμερικανικής νομοθεσίας και ως εκ τούτου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αποφάσισε την άρση των αμυντικών περιορισμών και για το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, βασικοί όροι για την έγκριση της επέκτασης είναι, η συνέχιση της συνεργασίας ανάμεσα στην κυπριακή και την αμερικανική κυβέρνηση στις προσπάθειες εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων σχετικά με τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και η διατήρηση της απαγόρευσης πρόσβασης ρωσικών στρατιωτικών μονάδων στα λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου εξέφρασε την ικανοποίηση του για την απόφαση των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία χαιρετίζει την επαναβεβαίωση της εν λόγω απόφασης και την επέκτασή της για το οικονομικό έτος 2024». Η δυνατότητα αυτή, παρέχεται στη Λευκωσία μέσω του νόμου για την «Ασφάλεια και την Ενεργειακή Συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο» που θέσπισε ο Αμερικανός Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ το 2019.

«Η απόφαση της Ουάσιγκτον αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση των σχέσεων Κύπρου – ΗΠΑ στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας» αναφέρουν αρμόδιες πηγές της Λευκωσίας. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα, η σχέση αυτή αποτυπώνεται και σε σειρά στρατιωτικών ασκήσεων και συνεκπαιδεύσεων στις οποίες κυπριακές δυνάμεις ασκούνται με μονάδες των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

