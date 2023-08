Τεχνολογία - Επιστήμη

ΜΕΤΕΟ - Φωτιές: 1,2 εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί από την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ για τις τεράστιες καταστροφικές πυρκαγιές φέτος στην χώρα μας.

Περισσότερα από 1.200.000 στρέμματα έχουν καεί στη χώρα μας την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, ενώ μόνο στην διάρκεια του Ιουλίου κάηκαν περισσότερα από 520.000 στρέμματα, ενώ κατά τη διάρκεια του Αυγούστου (έως την Τετάρτη) έχουν καεί περισσότερα από 730.000 στρέμματα

Πολύ αρνητικά είναι τα στοιχεία που καταγράφει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας (2023) αντιπυρικής περιόδου.

Πιο αναλυτικά:

Έως την Τετάρτη 23.08.2023, οι δασικές πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί στη χώρα μας έχουν κατακάψει περισσότερα από 1.200.000 στρέμματα.

Η έκταση που έχει καεί έως την Τετάρτη αντιστοιχεί σε περίπου 3 φορές την έκταση που κατά μέσο όρο (2006 - 2022) καίγεται ετησίως στη χώρα μας.

Οι μέχρι χθες (Τετάρτη, 23/08) καμένες εκτάσεις στη χώρα μας υπολείπονται κατά περίπου 40.000 στρέμματα από την επόμενη χειρότερη επίδοση που καταγράφηκε το 2021 με συνολικά 1.300.590 στρέμματα.

Είναι πολύ πιθανό η χρονιά του 2023 να χαρακτηριστεί ως η δεύτερη χειρότερη των τελευταίων 17 ετών (το 2007 παραμένει πρώτο, με περισσότερα από 2.700.000 στρέμματα).

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2023 κάηκαν περισσότερα από 520.000 στρέμματα, ενώ κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2023 (έως την Τετάρτη 23.08.2023) έχουν καεί περισσότερα από 730.000 στρέμματα.

Τα τελευταία 3 έτη (2021, 2022, 2023), οι δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας έχουν κατακάψει σχεδόν 3.000.000 στρέμματα.

