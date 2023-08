Κοινωνία

Φωτιές: Εκκενώσεις οικισμών μέσα στη νύχτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών σε Βοιωτία, Ροδόπη και Σαμοθράκη. Ακόμη μια φωτιά ξέσπασε στην Ναυπακτία. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη περιοχή της Φυλής.

-

Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους σε Χαμηλό και Βέλκιο Ροδόπης προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών λόγω δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Χαμηλό και Βέλκιο Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Κορφούδι Σαμοθράκης

Μήνυμα μέσω 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κορφούδι Σαμοθράκης προκειμένου να απομακρυνθούν προς το λιμάνι στα Θέρμα. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κορφούδι απομακρυνθείτε προς Λιμένα Θέρμα. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Ζάλτσα Βοιωτίας

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της κοινότητας Ζάλτσα Βοιωτίας προκειμένου να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς Κυριάκι. Το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ζάλτσα εκκενώστε τώρα μέσω Παναγίας Καλαμιώτισσας προς Κυριάκι. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας.Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Γαλατά Ναυπακτίας

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε νοτιοδυτικά του Γαλατά Ναυπακτίας και καίει καλαμιές και γεωργικές εκτάσεις. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 13 οχήματα.

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη περιοχή της Φυλής λόγω της πυρκαγιάς

Σε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη περιοχή της Φυλής προχώρησε η αστυνομία λόγω πυρκαγιάς σε εξέλιξη. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων:

Από τη συμβολή των οδών Πάρνηθος και Μποσκίζα,

Από τη συμβολή των οδών Πάρνηθος και Αγίας Παρασκευής,

Από τη συμβολή των οδών Φιλίας των Λαών και Γαλήνης,

Από τη συμβολή των οδών Φιλίας των Λαών και Θράκης στις περιοχές των Θρακομακεδόνων και των Αχαρνών.

Συνεχίζει να ισχύει η διακοπή της κυκλοφορίας:

Από τη συμβολή των οδών Αγίου Διονυσίου και Ελευθερίου Βενιζέλου,

Στη λεωφόρο Φυλής και 25ης Μαρτίου,

Στη λεωφόρο Φυλής από το ύψος του κυκλικού κόμβου πριν την Παναγιά Κανάλα,

Από την συμβολή των οδών Αγίου Κυπριανού και Θρασυβούλου,

Από την πλατεία Φυλής,

Από την Toyota (λόφος Κύριλλου),

Από το εστιατόριο «Χρυσό Βαρέλι».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές – Κεφαλονιά: Εποχικός πυροσβέστης συνελήφθη για 6 εμπρησμούς!

Καιρός: βοριάδες και ζέστη την Τετάρτη

Φωτιές στην Αττική: Καπνός και στάχτη έχουν “πνίξει” το Λεκανοπέδιο (εικόνες)