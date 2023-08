Κοινωνία

Φωτιές – Κεφαλονιά: Εποχικός πυροσβέστης συνελήφθη για 6 εμπρησμούς!

Σοκ έχει προκαλέσει η σύλληψη εν ενεργεία εποχικού πυροσβέστη για μπαράζ εμπρησμών. Ακόμη μια σύλληψη για εμπρησμό στα Γιάννινα.

Η πυροσβεστική προχώρησε στη σύλληψη δυο ανδρών σε Κεφαλονιά και Ιωάννινα που θεωρεί υπαίτιους εμπρησμών από πρόθεση.

Στην Κεφαλονιά, έπειτα από έρευνες ανακριτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), συνελήφθη άνδρας στο πλαίσιο εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίας Ειρήνης Κεφαλληνίας.

Κατά την διάρκεια της ανάκρισης ομολόγησε ότι είχε προκαλέσει σε προγενέστερα έτη άλλες πέντε δασικές πυρκαγιές σε περιοχές της Κεφαλονιάς. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Σύμφωνα με το kefaloniapress.gr, ο συλληφθείς είναι εν ενεργεία εποχικός πυροσβέστης και υπηρετεί στην Κεφαλονιά.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηπείρου συνελήφθη άνδρας ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση σε χόρτα στην αυλή σπιτιού στην περιοχή Άνω Πεδινών του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.