Βαρθολομαίος για φωτιές: Μία τραγωδία που δοκιμάζει και ξεσηκώνει τους ανθρώπους

Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην χώρα μας.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έστειλε το δικό του μήνυμα για την δραματική κατάσταση που βι΄νει η χώρα μας με τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος υπογράμμισε στο λόγο του ότι πρόκειται για τραγωδία η οποία δοκιμάζει και ξεσηκώνει τους ανθρώπους

Στην πύρινη λαίλαπα που έχει καταστρέψει χιλιάδες στρεμμάτων σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των άλλων στον Έβρο, την Αλεξανδρούπολη, το Διδυμότειχο αλλά και το Τσανάκαλε της Τουρκίας αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στον Εσπερινό της Αποδόσεως της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό στο χωριό του, τους Αγίους Θεοδώρους Ίμβρου.

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας υπογράμμισε στο λόγο του ότι πρόκειται για τραγωδία η οποία δοκιμάζει και ξεσηκώνει τους ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το βιός τους. Προσευχήθηκε δε η χώρα να ανταπεξέλθει γρήγορα από τις φωτιές και ο Θεός να την αποστρέψει από συμφορές και καταστροφές.

Είπε δε ότι είναι μια τραγωδία από τις πολλές που έζησε η Ελλάδα αλλά και όλη η Ευρώπη.

