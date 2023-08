Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι σε κουζίνα τραυμάτισε σοβαρά γυναίκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με εγκαύματα στο πρόσωπο της.

-

Έκρηξη από γκαζάκι σημειώθηκε σε κουζίνα διαμερίσματος πολυκατοικίας, λίγο πριν τις 10:00, το πρωί της Πέμπτης, στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης.

Από το συμβάν τραυματίστηκε μία γυναίκα, ένοικος του διαμερίσματος. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματία και την μετέφερε στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η γυναίκα φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά δεν χρειάστηκε η συνδρομή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλόννησος: Εντυπωσιακός γάμος στο βυθό της θάλασσας (εικόνες)

Ρόδος - βιασμός: Χειροπέδες σε 46χρονο μετά από καταγγελία 17χρονης

Φωτιές - ΜΕΤΕΟ: Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καήκαν σε λίγες ημέρες