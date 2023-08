Life

Πέθανε ο Κώστας Μαυρόπουλος

Θλίψη προκάλεσε το άγγελμα θανάτου του Κώστα Μαυρόπουλου.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ανακοίνωσε μέσα από τα κοινωνικά του δίκτυα τον θάνατο του γνωστού σχεδιαστή μόδας Κώστα Μαυρόπουλου, το πρωί της Τετάρτης 24 Αυγούστου.

Ο ίδιος κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του σχεδιαστή μόδας και έγραψε στη λεζάντα:

«Αποχαιρετάμε σήμερα από το Α’ Κοιμητήριο της Αθήνας έναν πολύ αγαπημένο φίλο και σπουδαίο σχεδιαστή υψηλής ραπτικής που διέπρεψε και στο εξωτερικό τον Κώστα Μαυρόπουλο, που μαζί με τον Ντίνο Μαυρόπουλο, που έφυγε πριν 2 χρόνια, αφήσαν την σφραγίδα τους στον κόσμο της ελληνικής μόδας... Το λεύκωμα του που παρουσίασε πέρυσι τον Οκτώβρη περιγράφει την μεγάλη πορεία της ζωής του. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε...».

