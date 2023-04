Life

Νεκρός διάσημος σχεδιαστής μόδας

Έφυγε από τη ζωή διάσημος Ρώσος σχεδιαστής μόδας, γνωστός και το παρατσούκλι ο «Κόκκινος Dior».

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 85 ετών ο διάσημος Ρώσος σχεδιαστής μόδας Βιάτσεσλαβ (Σλάβα) Ζάιτσεφ, γνωστός και το παρατσούκλι ο «Κόκκινος Dior», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος του οίκου μόδας του σχεδιαστή στη Μόσχα.

«Ναι», πέθανε, είπε η Κίρα Μπουρένινα στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Στις αρχές Μαρτίου, όταν αυτός «είχε μαζέψει φίλους του για να γιορτάσει τα γενέθλιά του, τον είχαμε δει ότι ήταν πολύ αδύναμος», τόνισε η Μπουρένινα.

