Πυροβολισμοί στην Πανόρμου: Αδέσποτη σφαίρα “έφαγε” η 20χρονη

Ποιος είναι ο 32χρονος σεσημασμένος που δέχθηκε πυροβολισμούς, όπως και η κοπέλα που περνούσε από το σημείο.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Πανόρμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 20:15 ειδοποιήθηκε το κέντρο Άμεσης Δράσης για πυροβολισμούς έξω από το 16ο Λύκειο Αθηνών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες όμως δεν εντόπισαν κάποιον τραυματία αλλά ούτε και κάλυκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, μία παρέα περίπου δέκα ατόμων καθόταν στα παγκάκια της πλατείας έξω από το μετρό της Πανόρμου, όταν μεταξύ τους άρχισε διαπληκτισμός και βγήκε το όπλο με το οποίο τραυματίστηκε ένας 32χρονος και η 20χρονη.

Ο 32χρονος, μέλος της παρέας, είναι σεσημασμένος Αλβανός, που έχει συλληφθεί κατά το παρελθόν και έδινε παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα, καθώς είναι με αναστολή της ποινής του.

Η 20χρονη περνούσε από το σημείο και «έφαγε» της σφαίρα, τη στιγμή που επέστρεφε από τη δουλειά της.

Στην συνέχεια ενημερώθηκαν οι αρχές ότι μεταφέρθηκαν δύο άτομα με τραύματα από όπλο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Συγκεκριμένα μια 20χρονη μετέβη με ταξί στο νοσοκομείο με τραύμα στο μηρό, ενώ ένας 32χρονος Αλβανός, που έφτασε στο νοσοκομείο με όχημα φίλου του, νοσηλεύεται με τραύμα στον ώμο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

