Ενδοοικογενειακή βία – Αργυρούπολη: Πέθανε η Όλγα που είχε ξυλοκοπηθεί από τον προπονητή τζούντο

Ακόμα μία γυναικοκτονία, με γυναίκα να καταλήγει μήνες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της από τον σύντροφό της.

Την τελευταία της πνοή άφησε η 41χρονη Όλγα που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια τον Ιούνιο του 2022 από τον σύντροφό της, προπονητή τζούντο στο σπίτι της στην Αργυρούπολη.

Η Όλγα Δημητροπούλου ήταν για πάνω από επτά μήνες σε κωματώδη κατάσταση στον Ευαγγελισμό, προτού μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης. Υποβλήθηκε σε σειρά επεμβάσεων, που της επέτρεψαν να παραμείνει στη ζωή.

Όμως, οι εγκεφαλικές κακώσεις της προκάλεσαν απώλεια ομιλίας και αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης.

Μήνες μετά κατάφερε να κινηθεί λίγο και να σταθεί στα πόδια της. Κατέληξε από λοίμωξη του αναπνευστικού.

Την απώλεια έκανε γνωστή ο σύλλογος Εθελοντών «Προασπίζω»:

«Μόλις το πληροφορηθήκαμε και έτσι ….. μια εβδομάδα ξεκινά δυστυχώς με ανείπωτη θλίψη – ιδιαίτερα για την οικογενεια της συνδημότισσάς και φίλης Όλγας!

Θυμάστε εκείνο το κορίτσι που κακοποιήθηκε βάναυσα ως σάκος του καράτε στην Αργυρούπολη από τον (δήθεν) Άνθρωπο της ….. και δάσκαλο καράτε

Τελικά φαίνεται πως η στήριξη μας & η Αγάπη μας δεν ήταν αρκετή για να υπερκεράσει το μίσος και τα θανατηφόρα κτυπήματα του !!!

Σήμερα μια ακόμη νέα συνάνθρωπός μας φεύγει από την βίαιη συμπεριφορά του ανθρώπου που νόμισε πως την Αγαπά

Σαν κοινωνία έχουμε & ας ψάξουμε τις ευθύνες μας και ως προσωπικότητες ας θεραπεύσουμε επιτέλους το υποσυνείδητο μας από εγωισμούς & ακραίες συμπεριφορές –

γιατί η Ζωή είναι Ανεκτίμητη !

Καλό σου ταξίδι Όλγα !!!

ΣΥΛΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ !!!»

