Σάκκαρη: Ξέσπασε σε λυγμούς – “Ντροπιάζω όλους τους Έλληνες” (βίντεο)

Η αντίδραση της Μαρίας Σάκκαρη, της Ελληνίδας τενίστριας που μεσουρανεί στα παγκόσμια πρωταθλήματα, στον πρόωρο αποκλεισμό από το US Open.

Σε κακή ψυχολογική κατάσταση βρισκόταν η Μαρία Σάκκαρη μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της στον πρώτο κιόλας γύρο του US Open.

Η κορυφαία τενίστρια όλων των εποχών στην Ελλάδα δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έμεινε εκτός σε πρεμιέρα τρίτου συνεχόμενου major και λύγισε μπροστά στις κάμερες. Με το που ξεκίνησε να μιλά στο Eurosport έβαλε τα κλάματα κι όταν συνήλθε δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για το αποτέλεσμα με την Ισπανίδα, Ρεμπέκα Μαρασόβα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι σκέφτεται ακόμη και το ενδεχόμενο να κάνει ένα διάλειμμα από το άθλημα.

«Για μένα το το επίπεδό μου σήμερα ήταν πιο κάτω από το μηδέν. Είναι πολύ άσχημο στο επίπεδο που βρίσκομαι να παρουσιάζω αυτή την εικόνα. Με πονάει πάρα πολύ, είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ όλο αυτό το πράγμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πραγματικά είναι πολύ επίπονο» είπε με δάκρυα στα μάτια η Σάκκαρη, όταν ρωτήθηκε τι έφταιξε κι έμεινε εκτός τόσο νωρίς.

Για το επόμενο διάστημα και τα σχέδιά της για τη νέα σεζόν υποστήριξε: «Μου ακούγεται κάτι πολύ μακρινό η νέα χρονιά. Πρέπει να δω τι θα κάνω από εδώ και στο εξής, από αύριο κιόλας.

Υπάρχει το ενδεχόμενο να κάνω ένα διάλειμμα, για να σκεφτώ ορισμένα πράγματα, να βάλω τις σκέψεις μου σε μία σειρά. Αυτό είναι ένα σενάριο. Το άλλο είναι απλά να συνεχίσω και να προσπαθήσω για το καλύτερο φέτος, παίζοντας σε άλλα 2-3 τουρνουά χωρίς άγχος κι ό,τι βγει.»

Πρόσθεσε ακόμη: «Θεωρώ ότι στην παρούσα φάση είναι πολύ “φρέσκο” να σκεφτώ τι είναι το σωστό ή τι είναι αυτό που θέλω να κάνω. Τα συναισθήματα από τον αγώνα είναι πολύ έντονα.

Υπάρχουν αυτά τα δύο σενάρια στο μυαλό μου και είναι πολύ απογοητευτικό. Αισθάνομαι πως έχω ντροπιάσει τον εαυτό μου, τους ανθρώπους μου, ότι ντροπιάζω όλους τους Έλληνες».

