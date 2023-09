Υγεία - Περιβάλλον

Δολοφονία - Κέρκυρα: Ασθενής στην Ψυχιατρική Κλινική σκότωσε γυναίκα στα Οξέα

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την δράση του άνδρα, ο οποίος δολοφόνησε την ασθενή, που είχε εισαχθεί στην Κλινική λίγες ώρες πριν βρει φρικτό θάνατο.

-

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κέρκυρα το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (31.08.2023) στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας ασθενής σκότωσε μια ασθενή που επίσης νοσηλευόταν στην Ψυχιατρική Κλινική του νοσοκομείου Κέρκυρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άντρας που νοσηλευόταν στην Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν.Κ. είναι χρόνιος ασθενής και σκότωσε με στυλό την άτυχη 63χρονη γυναίκα, πυο νοσηλευόταν στα Οξέα..

Γιατροί και νοσηλευτές της Ψυχιατρικής Κλινικής, καταθέτουν στους Αστυνομικούς για το περιστατικό. Την έρευνα έχει αναλάβει το Εγκληματολογικό της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας.

Σύμφωνα με κερκυραϊκά ΜΜΕ, η άτυχη γυναίκα είχε εισαχθεί την Πέμπτη 31 Αυγούστου στο νοσοκομείο.

Το θύμα φαίνεται να κοιμόταν την ώρα της επίθεσης

Ο δράστης έχει απομονωθεί προσωρινά, ενώ διατάχθηκε ΕΔΕ και ενημερώθηκε το υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τη διοικήτρια του Νοσοκομείου Κέρκυρας

