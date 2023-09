Κοινωνία

Κόντρες στην παραλιακή: “Γκάζι” στους ελέγχους και συλλήψεις (βίντεο)

Εικόνες από την επιχείρηση της Τροχαίας να βάλει τέλος στους αυτοσχέδιους αγώνες, που προσελκύουν και πολλούς θεατές, έδωσε στην δημοσιίτητα η Αστυνομία.

Έγιναν 12 συλλήψεις και καταγράφηκαν συνολικά 368 παραβάσεις, σε τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν το βράδυ της Παρασκευής, στην παραλιακή Αθηνών – Σουνίου.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την αντιμετώπιση αυτοσχέδιων αγώνων και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία σε ανακοίνωση της:

«Στοχευμένες δράσεις και εξειδικευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής πραγματοποιήθηκαν χθες Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023, το βράδυ, στην περιοχή της παραλιακής Ε.Ο. Αθηνών-Σουνίου. Οι ανωτέρω δράσεις είχαν σκοπό την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα, διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών και την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, βεβαιώθηκαν 368 παραβάσεις Κ.Ο.Κ., για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα, ενώ επιπλέον συνελήφθησαν 12 άτομα για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:

65 για στέρηση αποτελεσματικού σιγαστήρα,

49 για δυσδιάκριτη / μη τοποθετημένη πινακίδα,

46 για φιμέ μεμβράνες,

37 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

30 για στέρηση καθρέφτη,

26 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

12 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

11 για επίδειξη ικανοτήτων,

9 για επικίνδυνους ελιγμούς,

8 για παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής,

6 για ανασφάλιστα οχήματα,

4 για ΚΤΕΟ,

2 για φθαρμένα ελαστικά και

63 λοιπές παραβάσεις













Περαιτέρω, αφαιρέθηκαν:

86 άδειες κυκλοφορίας,

79 άδειες ικανότητας οδήγησης και

58 πινακίδες.

Παράλληλα, ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν 12 οχήματα, ενώ επιπλέον ανευρέθηκαν 2 κλεμμένα οχήματα.

Σημειώνεται ότι, η Ελληνική Αστυνομία αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα οδικής ασφάλειας και στο πλαίσιο αυτό οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων».





