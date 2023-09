Παράξενα

Στυτική δυσλειτουργία: παράνομα και επικίνδυνα σκευάσματα πωλούνταν μέσω social media

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως δρούσαν τα μέλη του κυκλώματος με την "χρυσή μπάζα' από ανθρώπους που προμηθεύτηκαν το σκεύσσμα, που δεν είχε περάσει από κανέναν έλεγχο!

-

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, την υπηρεσία η οποία ασχολείται κατεξοχήν με τα αδικήματα λαθρεμπορίου, ανακοινώθηκε το Σάββατο ότι εξαρθρώθηκε κύκλωμα τα μέλη του οποίου, δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα διακίνηση μέσω διαδικτύου, παράνομων σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν την Παρασκευή δύο άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα επιβλαβή φάρμακα, τη φαρμακευτική νομοθεσία και τον τελωνειακό κώδικα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2022, εισήγαγαν τα φαρμακευτικά σκευάσματα από το εξωτερικό -μέσω εταιριών ταχυμεταφορών- και στη συνέχεια, το ένα μέλος τα διακινούσε, ενώ το έτερο είχε ρόλο διανομέα (delivery). Η διαφήμιση και διάθεση των παράνομων προϊόντων γινόταν μέσω προφίλ που διατηρούσε ένα από τα μέλη σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για την περαιτέρω προώθησή τους χρησιμοποιούσε και ιστοσελίδα αγγελιών.

Μάλιστα, προκειμένου να δυσχεράνει τον εντοπισμό του, ανά διαστήματα διέγραφε τις παλιές αγγελίες, άλλαζε τα στοιχεία επικοινωνίας και την επωνυμία της υποτιθέμενης επιχείρησης, ενώ επιπλέον χρησιμοποιούσε και τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα ("αχυράνθρωποι"). Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

500 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας (χάπια - τζελ),

4.710 ευρώ και 100 δολάρια Η.ΠΑ.,

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων και εγγράφων,

4 κινητά τηλέφωνα και

830 γραμμάρια λαθραίου καπνού.

Σημειώνεται ότι, η δράση του κυκλώματος δεν περιοριζόταν στην Ελλάδα, αλλά επεκτεινόταν και στην Κύπρο, με τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητά τους να εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 150.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα σκευάσματα θα αποσταλούν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για εργαστηριακή εξέταση και φύλαξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης: Μνημόσυνο και τελετή ονοματοδοσίας στα Χανιά (εικόνες)

Νέες ταυτότητες: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Διαρκές Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: “τελική ευθεία” για την διαδοχή του Τσίπρα