Φωτιές: Εφιάλτης δίχως τέλος στον Έβρο - Τα ενεργά μέτωπα στην χώρα

Εκκενώθηκε για δεύτερη φορά η Λευκκίμη. Η εικόνα από τις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη στην χώρα. Ποιες χώρες συνδράμουν στην κατάσβεση

Μάχη συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου.

Οι κάτοικοι της Λευκίμμης ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 προκειμένου να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς Τυχερό Έβρου. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Εάν βρίσκεστε στην περιοχή Λευκίμμη απομακρυνθείτε προς Τυχερό. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Συνολικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν 75 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, ενώ το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 42 νέες δασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες εκ των οποίων, σύμφωνα με την Πυροσβεστική αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

• Στον Έβρο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν κυρίως στις περιοχές Κορνοφωλιά, Κοτρωνιά και Δαδιά.

• Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Στεφάνι Κορινθίας επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχεται από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

• 'Αμεσα τέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καρατζάς Τροιζηνίας. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 2 αεροσκάφη.

?? 42 δασικές ?? πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

?? https://t.co/5pYBKD5NB4 pic.twitter.com/lvYZOBeXkM — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2023

Συνδρομή στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών παρέχει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με δυνάμεις από Γαλλία, Ισπανία, Κύπρο, Ρουμανία, Τσεχία, Βουλγαρία και Σλοβακία, καθώς και μέσω διακρατικών συμφωνιών η Αλβανία και η Σερβία.

Επίσης, συνδρομή παρέχουν μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών, δυνάμεις που έχουν διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Οι περιοχές υψηλού κινδύνου την Κυριακή

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Κυριακή, 03 Σεπτεμβρίου 2023, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου)

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

• Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας)

Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

