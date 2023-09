Αθλητικά

US Open - Αδέρφια Τσιτσιπά: Αποκλεισμός στον 2ο γύρο

Στον δεύτερο γύρο σταμάτησε η πορεία των αδερφών Τσιτσιπά στο διπλό του US Open, αφού γνώρισαν την ήττα με 2-1 σετ (5-7, 7-6, 4-6) από τους Ιβάν Ντόντιγκ και Όστιν Κράιτσεκ

Αποκλεισμός από τον 2ο γύρο του διπλού στο US Open για τα αδέρφια Τσιτσιπά.

Στέφανος και Πέτρος ηττήθηκαν με 2-1 σετ (5-7, 7-6 (7-5), 4-6) από τους Ιβάν Ντόντιγκ και Όστιν Κράιτσεκ, οι οποίοι βρίσκονται στο νούμερο 2 του ταμπλό, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία τους στο τελευταίο Grand Slam της σεζόν.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν διατηρώντας τα σερβίς τους και πηγαίνοντας χέρι-χέρι στο σκορ κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ, με τους Ντόντιγκ και Κράιτσεκ να κάνουν με love game το 6-5 και κάνοντας το break για το 7-5, σε ένα συναρπαστικό game στο οποίο παίχτηκαν 17 πόντοι!

Ντέρμπι και το δεύτερο σετ, με τους Στέφανο και Πέτρο να γλυτώνουν δύο match point ισοφαρίζοντας σε 6-6, πριν επικρατήσουν με 7-5 στο tie break, κάνοντας το 1-1! Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, οι αντίπαλοί τους έκαναν νωρίς το break για το υπέρ τους 2-1, ενώ στη συνέχεια διαφύλαξαν το σερβίς τους για το 6-4 και το τελικό 2-1 στα σετ.

Τα σετ: 5-7, 7-6, 4-6

