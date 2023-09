Πολιτική

Κακοκαιρία - Πολιτική Προστασία: Οι περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες - Ενεργοποίηση του 112

Σε εγρήγορση ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία. Τα μέτρα που αποφασίστηκαν σε σύσκεψη στο υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σε ύψιστη εγρήγορση τίθεται όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, όπως υπογράμμισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας στην έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τα επικείμενα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ακόμη ο κ. Κικίλιας τόνισε προς όλους τους συμμετέχοντες την ανάγκη πλήρους ετοιμότητας, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και να αντιμετωπιστούν άμεσα τα όποια προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν εξαιτίας των επερχόμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ο κ. Κικίλιας ζήτησε να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή δεδομένου ότι τα επικίνδυνα φαινόμενα θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί το 112, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων.

Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΠ.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό, Β. Κικίλια, μετείχαν ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Γεώργιος Πουρναράς, ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ υποστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο προϊστάμενος Κλάδου Τάξης υποστράτηγος Γεώργιος Μιχαλόπουλος, ο διοικητής της ΕΜΥ Ταξίαρχος Σπυρίδωνας Μπαρσάκης, ο διευθυντής της ΕΜΥ Θεόδωρος Κολυδάς και επιστημονική ομάδα μετεωρολόγων, καθώς και οι περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, Αττικής, Γεώργιος Πατούλης, Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Πελοποννήσου Βασίλειος Χατζής, ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Ιονίων Νήσων Γεώργιος Ναούμ και ο Αντιπρόεδρος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας τη ΚΕΔΕ Βλάσης Σιώμος.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, με ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Βαρομετρικό χαμηλό από τα βόρεια Βαλκάνια με ψυχρές αέριες μάζες προβλέπεται να κινηθεί νότια (έως το νότιο Ιόνιο) και θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας μας.

Τα μ εγαλύτερα ύψη βροχής θα δεχτούν η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η κεντρική και ανατολική Στερεά, η βόρεια Εύβοια και η Πελοπόννησος.

Στο τέλος της σύσκεψης αποφασίστηκε η πραγματοποίηση νέας σύσκεψης αύριο Δευτέρα, αμέσως μετά την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

