Νέος Κόσμος: Άνδρας ταμπουρώθηκε σπίτι του - Αναφορές ότι είναι ένοπλος

Άνδρας ταμπουρώθηκε σπίτι του, μαρτυρίες ότι κρατάει όπλο. Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία μετά από ενημέρωση ότι ένας άνδρας έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του στον Νέο Κόσμο καθώς υπάρχει μαρτυρία από γείτονα που λέει ότι είναι ένοπλος

Στην οδό Σουλιέ στον Νέο Κόσμο, βρίσκονται ήδη αρκετοί αστυνομικοί.

Για την ώρα, πάντως, δεν έχει διαπιστωθεί τι κρατάει ο ταμπουρωμένος άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

