Τουρκία: Νέο “άλμα” στον πληθωρισμό

Νέα αλματώδης αύξηση του πληθωρισμού στην Τουρκία, "στριμώχνει" κι άλλο τις οικογένειες στη χώρα.

Ο πληθωρισμός έφθασε το 58,9% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο στην Τουρκία, ποσοστό που είναι το υψηλότερο από το Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Η αύξηση των τιμών καταναλωτή, που τροφοδοτείται από την υποτίμηση της τουρκικής λίρας, έφθασε το 9,1% σε μηνιαία βάση.

Ο πληθωρισμός είχε επιταχυνθεί και πάλι τον Ιούλιο και είχε φθάσει το 47,8% σε ετήσια βάση, έπειτα από οκτώ μήνες υποχώρησης.

Ο πληθωρισμός είχε μειωθεί στο 38,2% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, το χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και ενάμισι χρόνο, αφού είχε κορυφωθεί στο 85,5% τον Οκτώβριο 2022.

Αν και υψηλοί, οι επίσημοι αριθμοί αμφισβητούνται από τους ανεξάρτητους οικονομολόγους της Ομάδας Έρευνας για τον Πληθωρισμό (ENAG), σύμφωνα με τους οποίους η άνοδος των τιμών καταναλωτή φθάνει το 128%.

Η τουρκική κεντρική τράπεζα, η οποία αύξησε το βασικό επιτόκιό της από το 8,5% στο 25% τον Ιούνιο για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, είχε αναθεωρήσει στα τέλη Ιουλίου τις προβλέψεις της για το τέλος της χρονιάς.

Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, ο πληθωρισμός θα φθάσει το 58% στο τέλος του 2023 -ποσοστό υπερδιπλάσιο από προηγούμενες προβολές- πριν επιστρέψει «στη σταθερότητα» από το 2025.

Η Τουρκία καταγράφει διψήφιο πληθωρισμό συνεχώς από το τέλος του 2019, κάτι που καθιστά το κόστος ζωής αφόρητο για πολλές οικογένειες.

