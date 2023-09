Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρές βροχές - Πότε θα “χτυπήσει” την Αττική

Σε πλήρξη εξέλιξη τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Σε ποιες περιοχές αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής.

Η κακοκαιρία που προκαλεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, θα προκαλέσει μεγάλα ύψη βροχής στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά, τη βόρεια Εύβοια και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 3/9, πιο αναλυτικά:

Σήμερα τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής), τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως στους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας), την Εύβοια (κυρίως τη βόρεια) και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο β. κατά περιόδους στη δυτική Κρήτη, τα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και στα νησιά του βορείου Αιγαίου. Επιπλέον μέχρι το απόγευμα θα επηρεαστεί η Ήπειρος, τα νησιά του Ιονίου, η δυτική Στερεά, η δυτική Πελοπόννησος και πιθανώς τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής.

Αύριο ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής), τη Θεσσαλία τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως στους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας), την Εύβοια (κυρίως στη βόρεια), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και κατά περιόδους στη δυτική και νότια Κρήτη. Συγκεκριμένα στην Αττική θα επηρεαστούν κατά περιόδους τα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματά της.

Ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο έως τις βραδινές ώρες σήμερα, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

