Μητσοτάκης - ΕΣΑμεΑ: Σύσκεψη για τον Οδικό Χάρτη για ΑμεΑ

Σύσκεψη με αντιπροσωπεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία έγινε στο Μαξίμου,υπό τον Πρωθυπουργό.

Με στόχο την κατάρτιση ενός Οδικού Χάρτη για την έμπρακτη στήριξη των ατόμων με αναπηρία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), Γιάννη Βαρδακαστάνη, και αντιπροσωπεία της.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η οποία είχε προγραμματικό χαρακτήρα σε συνέχεια ανάλογης συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί το 2019, αφ΄ενός έγινε ανασκόπηση των πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν την προηγούμενη τετραετία, αφ΄ετέρου εξετάστηκαν τρόποι ολοκλήρωσης, βελτίωσης ή διεύρυνσής τους. Επιπλέον, εκφράστηκε η αμοιβαία βούληση να συνεχιστεί η εποικοδομητική συνεργασία που υπάρχει τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Όπως μεταδίδουν οι ίδιες πηγές, επισημάνθηκε η σημασία της ισότιμης πρόσβασης στην υγεία, την εκπαίδευση και την εργασία, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των πολιτών με αναπηρία που απασχολούνται, καθώς και της περαιτέρω βελτίωσης της προσβασιμότητας σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, συζητήθηκαν τρόποι ενθάρρυνσης της αυτόνομης διαβίωσης με παράλληλη περιστολή της ιδρυματοποίησης, αλλά και το θέμα των συντάξεων αναπηρίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έγινε και ανταλλαγή απόψεων για τη δυνατότητα να θεραπευτεί το χρόνιο πρόβλημα του κατακερματισμού της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο, συνεκτικό πλαίσιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε ότι η καταπολέμηση των ανισοτήτων και η άρση των περιορισμών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία παραμένει απαρέγκλιτα μία από τις κυριότερες κοινωνικές προτεραιότητες της κυβέρνησης κι ένα ζήτημα στο οποίο προσωπικά αποδίδει ιδιαίτερη σημασία.

Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε ότι υπάρχει ουσιαστική βάση, ώστε να τεθούν στόχοι έως το 2027, καθώς το 2020 συντάχθηκε για πρώτη φορά Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το 2021 συστάθηκε η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας ως συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας, ενεργοποιήθηκε ο συντονιστικός μηχανισμός που νομοθετήθηκε μεν το 2017 αλλά στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε ανενεργός από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και έγιναν πράξη μέτρα που έχουν απτό αποτύπωμα στη ζωή των ΑμεΑ, όπως η αύξηση των αναπηρικών επιδομάτων και ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού, ο οποίος σύντομα θα προχωρήσει στη δεύτερη πιλοτική φάση με επέκταση εκτός Αττικής.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Ήθελα να κάνουμε αυτή τη συνάντηση, ως γνωστόν την κάνουμε σε ετήσια βάση. Και μιας και έχουμε τώρα και ένα καινούργιο επιτελείο το οποίο ασχολείται με τα θέματα της αναπηρίας, υπό την εποπτεία πια του Σταύρου Παπασταύρου, αλλά και ένα καινούργιο Υπουργείο το οποίο έχει αναλάβει ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του χαρτοφυλακίου, αλλά και τον Γιώργο Σταμάτη πια, με την ιδιότητα του βουλευτή Επικρατείας, ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας, όχι τόσο για την πρόοδο που έχουμε πετύχει, αυτή την έχουμε αναγνωρίσει πολλές φορές, αλλά κυρίως γι' αυτά τα οποία θεωρείς εσύ ότι πρέπει να προτεραιοποιήσουμε για τον επόμενο χρόνο.

Έχω ήδη ενημερωθεί γι' αυτά τα οποία μας έχεις υποβάλει γραπτώς αλλά θεωρώ πάντα χρήσιμη αυτή τη συνάντηση, γιατί εμείς θέλουμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια.

Οπότε, έχοντας πια έναν οδικό χάρτη που είναι το εθνικό σχέδιο δράσης, έχει μια αξία πάντα να επικαιροποιούμε αυτή την προσπάθεια και να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα οποία λέμε όντως γίνονται.

Οπότε καλώς ήρθες και πάλι στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι πάντα χαρά μας να σε υποδεχόμαστε».

Ο κ. Βαρδακαστάνης από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη στενή συνεργασία τα προηγούμενα χρόνια, τον ενημέρωσε για τις προτάσεις της ΕΣΑμεΑ και για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

«Θεωρούμε ότι είμαστε σε μία περίοδο που μπορούμε να προχωρήσουμε με βάση αυτό που μου είχατε πει την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, το 2019. Είχατε πει ότι χρειάζονται τολμηρές μεταρρυθμίσεις στον χώρο της αναπηρίας και σας είχα πει ότι εμείς συμφωνούμε απολύτως. Μπορούμε να κάνουμε τολμηρές προτάσεις για τις μεταρρυθμίσεις και εσείς να πάρετε τις τολμηρές αποφάσεις. Εμμένουμε σε αυτή τη θέση και είμαι βέβαιος ότι εμμένετε και εσείς», είπε ο κ. Βαρδακαστάνης.

Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος, από την πλευρά της κυβέρνησης, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου και ο βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σταμάτης.

