Δίκη για το Μάτι: Σε υψηλούς τόνους συνεχίστηκε η κατάθεση Τόσκα

Συνεχίστηκε η κατάθεση του πρωην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για τη φονική φωτιά στο Μάτι.

Ανέβηκαν οι τόνοι στη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, όταν ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας υποστήριξε στην κατάθεση του ότι στη συνέντευξη που είχε δοθεί αργά τη νύχτα της 23ης Ιουλίου 2018, όταν πλέον η φωτιά είχε φτάσει στη θάλασσα, παρουσία του τότε πρωθυπουργού, δεν έγινε αναφορά σε νεκρούς διότι «υπήρχαν μόνο ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες» για απώλειες.

Η θέση που εξέφρασε ο πρώην υπουργός, ο οποίος βρέθηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο για δεύτερη ημέρα, όσον αφορά την επίμαχη συνέντευξη, εξόργισε συγγενή θύματος που άρχισε να φωνάζει στο δικαστήριο ότι ο μάρτυρας ψεύδεται.

Η έκρηξη του πολίτη ήρθε με την απάντηση που έδωσε ο πρώην υπουργός σε ερώτηση που δέχθηκε από συνήγορο προς Υποστήριξη της Κατηγορίας και εν συνεχεία διευκρινιστική ερώτηση από την πρόεδρο του δικαστηρίου.

Συνήγορος: Στις 12 το βράδυ, η ύπαρξη νεκρών ήταν άγνωστη στην υπηρεσία;

Νίκος Τόσκας: Υπήρχαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από πριν.. από πυροσβέστες.

Πρόεδρος: Τι σημαίνει ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες;

Νίκος Τόσκας: Πυροσβέστες έλεγαν ότι άκουσαν για νεκρό… πουθενά στον κόσμο ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες δεν μεταφέρονται ως δεδομένα.

Συγγενής θύματος: Ντροπή σας! Δυο μέρες λέτε ψέματα!

Νίκος Τόσκας: (για τον άνδρα που φώναζε) Με έβριζε και πριν μπω…

Συγγενής θύματος: Τον πληρώνουμε αυτόν τον κύριο! Μην κάνουμε θέατρο εδώ μέσα….

Συνήγορος: Τι είδατε, τι ακούσατε, όσο ήσασταν στο ΕΣΚΕ (Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων);

Νίκος Τόσκας: Υπήρχαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Όταν έφυγε ο κ. Αναγνωστάκης (αντιστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος Δημοσθένης Αναγνωστάκης) από το ΕΣΚΕ και πήγε στο Μάτι και είδε νεκρούς, τότε το είπαμε. Η προσπάθεια εκείνη την ώρα ήταν να σώσουμε τους ζωντανούς.

Συγγενής θύματος: Ντροπή σας! Ντροπή σας!

Ο μάρτυρας δέχθηκε ερωτήσεις και για το θέμα της προληπτικής εκκένωσης στην περιοχή του Ματιού, κάτι που είχε γίνει επιτυχώς λίγες ώρες νωρίτερα την επίμαχη ημέρα στην περιοχή της Κινέττας και κατέθεσε πως ούτε χρόνος υπήρχε, ούτε έγινε σχετική πρόταση και έτσι δεν τέθηκε ποτέ προς συζήτηση τέτοιο ενδεχόμενο. Σε ερώτηση από συνήγορο να εξηγήσει τον λόγο που στην συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε σε "εισήγηση για απομάκρυνση", ο κ. Τόσκας απάντησε πως «Ήταν λάθος πληροφόρηση».

Κατά τον μάρτυρα, εκείνη την ημέρα εκκενώθηκαν οι κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα καθώς υπήρχε φόβος να φθάσει η φωτιά προς το σημείο και κρίθηκε επιτακτική η διάσωση των φιλοξενούμενων παιδιών. Ωστόσο, όπως είπε, για το Μάτι είναι διαφορετικό το νομοθετικό πλαίσιο και τόνισε πως δεν υπήρξε σχετική εισήγησ .

Συνήγορος: Το αν θα ενημερωθεί ο κόσμος το συζητήσατε;

Μάρτυρας: Δεν υπήρχε ο χρόνος. Ήταν ραγδαία η εξέλιξη της κατάστασης.

Συνήγορος: Δεν έπρεπε να ληφθεί απόφαση για να βοηθηθεί και ο άλλος πληθυσμός;

Μάρτυρας: Υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο... Δεν συζητήθηκε κάτι τέτοιο...

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου τότε αρχηγού της Πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη περί παρεμβάσεων του υπουργού σε επιχειρησιακά θέματα, ο κ. Τόσκας αρνήθηκε πως έδωσε εντολές ως προς τη διαχείριση για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Ο μάρτυρας σήμερα κατέθεσε πως η Αστυνομία καθυστέρησε να κλείσει τη Λεωφόρο Μαραθώνος συμπληρώνοντας πως οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να κόψουν την πρόσβαση στο Μάτι σε οδηγούς που ήθελαν να πάνε να δουν τα σπίτια και τους δικούς τους ανθρώπους.

Η δίκη συνεχίζεται.

