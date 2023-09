Υγεία - Περιβάλλον

Εργατικό ατύχημα στο Πέραμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

38χρονος εργάτης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πώς συνέβη το ατύχημα.

-

Εργατικό ατύχημα σημειώθηε στο Πέραμα

Ενας 38χρονος ημεδαπός εργάτης τραυματίστηκε μετά από πτώση του εντός φορτηγού πλοίου υπο επισκευή σε ναυπηγείο.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ο 38χρονος παρελήφθη από ασθενόφορο του ΟΛΠ και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνάντηση Πιερρακάκη με μουφτήδες και μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας

Ασπρόπυργος: Συλλήψεις για απόπειρα κλοπής μετά από φωτιά

Κεφαλονιά: Σύγκρουση εμπορικών πλοίων (βίντεο)