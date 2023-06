Οικονομία

Πέραμα - Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη: Νέο εργατικό ατύχημα

Πώς συνέβη το εργατικό ατύχημα στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 37χρονου.

Ένας 37χρονος εργαζόμενος ιδιωτικού συνεργείου τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση εργασιών σε ελλιμενισμό πλοίου στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 37χρονος που κατά τη διάρκεια εργασιών υπέστη ηλεκτροπληξία παρελήφθη από ασθενοφόρο της ΟΛΠ και μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του στο Θριάσιο νοσοκομείο Ελευσίνας.

